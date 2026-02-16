FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta arancione e gialla il 17 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Doppia allerta meteo arancione e gialla per martedì 17 febbraio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Clima16 Febbraio 2026 - ore 18:09 - Redatto da Meteo.it
Prosegue il treno di perturbazioni che da settimane stanno interessando gran parte d'Italia. Anche per martedì 17 febbraio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia per rischio maltempo e criticità.

Allerta arancione il 17 febbraio 2026 in Calabria: in diversi comuni scuole chiuse

Non si placa l'ondata di maltempo che da settimane ha travolto l'Italia e in particolare le regioni del Centro-Sud alle prese con il transito di diverse perturbazioni atlantiche. Anche nella giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026 scatta l'allerta meteo arancione che indica un livello di criticità moderata (livello 3 su 4) per la presenza di fenomeni meteo intensi e diffusi, pericolosi per persone e cose.

Nel dettaglio la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per domani, martedì 17 febbraio 2026, per rischio piogge e temporali, ma anche per rischio idraulico e idrogeologico in tutta la regione Calabria. Prosegue la violenta ed estrema ondata di maltempo in Calabria e nello specifico nelle zone:

Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Intanto sono diversi i sindaci che hanno firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Martedì 17 febbraio 2026 scuole chiuse chiuse nei comuni di Cosenza, Casali del Manco, Acquappesa e Belvedere Marittimo.

Maltempo e criticità il 17 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Sempre per martedì 17 febbraio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità in Italia per rischio maltempo e criticità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 17 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità diramata per rischio idraulico comunicato il giorno 17 febbraio 2026 in Calabria nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per martedì 17 febbraio 2026 in:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Marche;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
