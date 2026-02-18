Meteo, tendenze weekend: tempo in miglioramento e temperature in risalita

Dopo un lungo periodo contraddistinto da piogge frequenti, nuvolosità diffusa e dal susseguirsi di perturbazioni di origine atlantica, sull’Italia è in arrivo un netto miglioramento delle condizioni meteo. Nel corso del fine settimana è atteso un cambiamento significativo dello scenario atmosferico, con il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, noto per garantire tempo stabile e soleggiato.

L’alta pressione tornerà a espandersi sul bacino del Mediterraneo, favorendo un generale rasserenamento dei cieli. Le precipitazioni lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie su gran parte della Penisola. Le temperature tenderanno gradualmente a risalire, riportandosi su valori più miti.

Meteo weekend, tempo in miglioramento e temperature in aumento

Nella giornata di sabato 21 febbraio è previsto un progressivo rinforzo dell’alta pressione, con effetti evidenti su gran parte del territorio nazionale. Il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Qualche annuvolamento potrà ancora interessare le regioni affacciate sull’Adriatico e le aree meridionali, complice l’afflusso di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di scarsa rilevanza, con precipitazioni poco probabili. Le temperature minime subiranno una lieve diminuzione, rendendo l’atmosfera frizzante nelle prime ore del mattino.

Il cambiamento più marcato arriverà però domenica 22 febbraio, quando l’Anticiclone delle Azzorre rafforzerà ulteriormente la propria influenza sull’Italia. Il tempo risulterà stabile e in gran parte soleggiato da Nord a Sud. Solo lungo l’arco alpino potranno comparire modesti addensamenti, specie sui settori di confine, con la possibilità di brevi nevicate locali.

Nel resto del Paese le condizioni saranno favorevoli alle attività all’aperto e alle escursioni. Le temperature massime torneranno a crescere in modo più deciso dopo la flessione del giorno precedente. In diverse aree del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori si potranno raggiungere valori compresi tra 20 e 22 gradi. Le ore notturne resteranno fresche, ma il clima complessivo sarà più mite.

Meteo, il ritorno dell'alta pressione a fine febbraio

Dopo un lungo periodo segnato dal continuo susseguirsi di perturbazioni atlantiche e precipitazioni frequenti, il quadro meteorologico sull’Italia è pronto a cambiare volto. Le più recenti tendenze per la fine di febbraio delineano un deciso rafforzamento dell’alta pressione, che dovrebbe ostacolare l’ingresso di nuove perturbazioni oceaniche. L’assetto barico subirà quindi una trasformazione rispetto alla prima parte del mese, con il fulcro della stabilità destinato a spostarsi verso l’Europa occidentale.

Per gran parte del territorio nazionale si prospetta così una fase più stabile e in prevalenza soleggiata, in netta controtendenza rispetto alle settimane precedenti. Le piogge diventeranno meno frequenti e più sporadiche. Il maggiore irraggiamento solare favorirà un progressivo aumento delle temperature. Durante le ore centrali della giornata si potranno raggiungere valori miti, dal sapore quasi primaverile. Le mattine e le sere resteranno più fresche, ma il clima generale risulterà decisamente più gradevole. Si aprirà dunque una parentesi di tempo più asciutto e luminoso su gran parte della Penisola.