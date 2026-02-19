FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo Italia: nuovo vortice tra giovedì e venerdì, piogge, temporali, vento forte e neve a quote basse. Le previsioni

Una nuova tempesta si abbatte sulle regioni italiane con forti temporali, raffiche di vento e nevicate abbondanti.
Clima19 Febbraio 2026 - ore 12:38 - Redatto da Meteo.it
Dopo una breve tregua dal maltempo, l'Italia deve fare i conti con il transito di una nuova e violenta perturbazione. Si tratta della tempesta Pedro che tra oggi e domani colpirà gran parte della penisola con fenomeni temporaleschi intensi e nuove allerte meteo.

Meteo, nuova ondata di maltempo in Italia con forti venti e neve

Torna il maltempo in Italia con l'arrivo della perturbazione n.11 di febbraio che, tra oggi (19 febbraio) e domani (20 febbraio), interesserà gran parte del Paese con piogge diffuse ed intense. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire dapprima sulle regioni del Centro-Nord e successivamente anche al Sud.

Non solo piogge e temporali, visto che la nuova fase di maltempo sarà accompagnata da abbondanti nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1000 metri. Sui mari, invece, torneranno a soffiare fortissime raffiche di vento fino a 100 km/h. Un cambiamento climatico è atteso nel weekend con la rimonta dell'alta pressione che porterà da Nord a Sud un anticipo di primavera.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 19 febbraio 2026: nuvole sparse al Sud e Sicilia con schiarite sulle regioni centrali adriatiche, mentre piogge e maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Torna anche la neve fino a quote collinari su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale.

Dal pomeriggio un miglioramento diffuso e generale sulle zone di Nord-Ovest con schiarite su Ponente Ligure e Cuneese, mentre ancora piogge su Lombardia e Nord-Est, con quota neve intorno a 800-1000 metri e rovesci in Friuli.

Anche al Centro Italia maltempo diffuso con fenomeni temporaleschi su Umbria, Toscana e Lazio. Peggiora al Sud, a iniziare dalla Campania. Attenzione anche ai forti venti di burrasca che raggiungeranno lungo le coste anche i 100 km/h. In calo le temperature massime al Nord, Toscana e Sardegna, mentre in crescia al Sud.

Venerdì 20 febbraio 2026 torna il bel tempo dal Nord alla Toscana, mentre nuvole sparse sul resto del Paese. Non si escludono piogge e temporali, anche intensi, sulle regioni del Sud, Marche, Abruzzo e Molise. La neve torna ad imbiancare il versante dell’Appennino centrale oltre 1200-1500 metri. In calo le temperature minime al Centro-Nord con possibili deboli gelate nelle prime ore del mattino.

Meteo, la tendenza in vista del weekend del 21-22 febbraio 2026

Le previsioni meteo in vista del weekend del 21-22 febbraio 2026 delineano un cambiamento climatico con l'arrivo di giornate più stabili da Nord a Sud. Il merito è legato alla rimonta dell'alta pressione che, protesa dal Nord Africa verso la penisola iberica e il Mediterraneo centro-occidentale, interesserà anche l'Italia.

Con l'arrivo dell'anticiclone è previsto il ritorno di una massa d'aria mite già da domenica 22 febbraio 2026 che farà aumentare i valori di anche +4/8° rispetto alla norma. L'alta pressione dovrebbe indebolirsi da giovedì 26 in poi a iniziare dalle regioni settentrionali.

Sabato 21 febbraio 2026 tempo in miglioramento al Sud con ultime piogge nelle prime ore del mattino su Puglia, Calabria e Sicilia. Bel tempo soleggiato al Centro-Nord con l'arrivo di una massa d'aria calda che interesserà tutte le regioni settentrionali. In crescita le temperature al Centro-Nord, mentre in lieve calo le minime al Centro-Sud.

Anche domenica 22 febbraio 2026 giornate segnate dall'anticiclone con cielo soleggiato lungo tutto lo stivale. Solo al Nord si delineano nubi in transito con annuvolamento a ridosso delle Alpi orientali. In crescita le temperature con picchi di anche 13-16° in Liguria, Sardegna, mentre 17-18° in Sicilia.

Anche l'inizio della prossima settimana, tra lunedì 23 e mercoledì 25 febbraio, è nel segno di una fase anticiclonica con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Non si esclude qualche rapida pioggia su Toscana e Campania.

Tutto è destinato a cambiare da giovedì 26 febbraio 2026 con l'arrivo di una nuova perturbazione da Nord che riporterà piogge e temporali dapprima a Nord-Ovest e successivamente da venerdì 27 febbraio anche sulle regioni del Centro e Sardegna. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini meteo.

