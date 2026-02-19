FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, cambia tutto nel weekend: l'Anticiclone delle Azzorre riporta il sole

Dopo una fase dominata da gelo e nevicate, sull’Italia è atteso un deciso cambio di scenario con l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre: le previsioni.
Clima19 Febbraio 2026 - ore 11:42 - Redatto da Meteo.it
Dopo un lungo periodo caratterizzato dall’arrivo continuo di fronti atlantici, precipitazioni frequenti e giornate grigie, sull’Italia è in arrivo un deciso cambio di scenario. Nel fine settimana il tempo tornerà progressivamente più stabile e soleggiato su gran parte del Paese.

Il merito sarà dell’Anticiclone delle Azzorre, pronto ad allungarsi verso il Mediterraneo centrale. Questa espansione favorirà un generale miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite e clima più mite. Le piogge tenderanno a ridursi sensibilmente, lasciando spazio a cieli più sereni.

Meteo weekend, l'Anticiclone delle Azzorre porta sole sull'Italia

I primi segnali concreti di un ritorno a condizioni meteo più tranquille si noteranno già da sabato 21 febbraio, quando la pressione atmosferica inizierà ad aumentare su buona parte del Paese. Non mancherà però qualche lieve elemento di variabilità dovuto all’ingresso di deboli correnti fredde in quota.

Queste infiltrazioni potranno dar luogo a una nuvolosità sparsa, più probabile sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. Si tratterà comunque di addensamenti irregolari e poco consistenti. Non sono attese precipitazioni di rilievo.

L'aria più fresca in alta quota influenzerà in parte anche le temperature. Le minime saranno piuttosto frizzanti al primo mattino, soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro. Anche i valori massimi subiranno una lieve e temporanea diminuzione.

Il cambiamento più evidente arriverà però domenica 22 febbraio. L’alta pressione si rafforzerà ulteriormente garantendo condizioni stabili e cieli in prevalenza soleggiati quasi ovunque. Solo sulle Alpi, in particolare lungo i settori di confine, potranno formarsi nubi più compatte con qualche breve nevicata. Nel complesso il sabato sarà una giornata in miglioramento.

Dopo il leggero calo termico iniziale, domenica le temperature massime torneranno a salire in modo deciso. Durante le ore centrali della giornata il clima risulterà quasi primaverile al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord e nelle pianure interne del Centro persisteranno notti fredde e forti escursioni termiche.

Cos'è l'Anticiclone delle Azzorre?

Un anticiclone è una vasta zona di alta pressione in cui l’aria tende a muoversi con un moto rotatorio, favorendo condizioni di tempo stabile. Nel bacino del Mediterraneo l’equilibrio atmosferico è spesso influenzato da due figure principali: l’Anticiclone delle Azzorre e quello Africano. Il primo prende il nome dall’arcipelago portoghese situato nell’Atlantico, dove solitamente si colloca il suo centro d’azione. Le masse d’aria associate a questa struttura sono generalmente miti, grazie al contatto con le acque temperate dell’oceano che raramente superano i 25 gradi. La relativa freschezza marina riduce anche l’evaporazione, mantenendo l’aria piuttosto stabile e non eccessivamente umida.

Diversa è invece la natura dell’Anticiclone Africano, che trae origine dalle regioni desertiche del Sahara. Qui le temperature risultano molto elevate e l’aria è estremamente secca. Questa configurazione porta spesso condizioni di caldo intenso e prolungato. Quando si espande verso nord, può determinare ondate di calore anche sul Mediterraneo.

