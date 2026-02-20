Meteo weekend: che tempo farà per la fine delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026?

La perturbazione n.11 di febbraio 2026 dopo aver colpito le regioni del Nord si è spostata al Sud con piogge e fenomeni temporaleschi abbondanti tali da far scattare l'allerta meteo. Tutto è destinato a cambiare nel weekend con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno di un clima stabile e soleggiato.

Meteo, ultime ore di maltempo in Italia: torna il sole da Nord a Sud

Ultime ore di maltempo nelle regioni del Sud interessate dal passaggio della perturbazione n.11 di febbraio 2026. Non solo piogge e temporali diffusi, ma anche forti venti lungo le coste delle Isole con rischio di mareggiate. Anche sulle Alpi, dopo le recenti intense ed abbondanti nevicate, torna il rischio valanghe.

Tutto cambia nel weekend del 21-22 febbraio con la rimonta dell'alta pressione che mette fine a questo lungo treno di perturbazioni che da settimane hanno colpito tutta Italia. L'alta pressione, dati alla mano, torna prepotentemente regalando un anticipo di primavera destinato a perdurare per gran parte della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 20 febbraio 2026: bel tempo soleggiato al Nord e Toscana con nuvole sparse sull'estremo Nord-Est ed Emilia Romagna. Al Sud, invece, piogge e temporali su Campania, Calabria e Sardegna dove peraltro è stata diramata una duplice allerta arancione e gialla. Nel pomeriggio e in serata il maltempo interesserà le regioni centrali adriatiche, tutto il Sud e la Sicilia. In brusco calo le temperature massime lungo tutto lo stivale.

Sabato 21 febbraio 2026 tempo stabile sulle regioni del Centro-Nord e in Campania e Sardegna con qualche nuvolosità passeggera tra il Nord-Est e il Centro. Nevicate sui rilievi di confine di Lombardia e Alto Adige. In calo le temperature minime quasi ovunque, così come le massime.

Meteo, la tendenza in vista della fine delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Le previsioni meteo delineano per il weekend del 21-22 febbraio 2026 la rimonta dell'alta pressione con il ritorno di un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Dati alla mano anche la prossima settimana sarà nel segno del bel tempo complice la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il Mediterraneo accompagnato anche da una massa d'aria molto mite che favorirà un aumento generalizzato delle temperature con valori di gran lunga superiori alle medie del periodo.

Domenica 22 febbraio 2026 cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord con il rischio di nebbie nelle prime ore del mattino sulla bassa Pianura Padana e nella valle dell’Arno. In crescita le temperature, in particolare nei valori massimi.

Anche lunedì 23 febbraio 2026 bel tempo diffuso con qualche nuvola su Toscana e Liguria. Dal pomeriggio nuvole sparse anche su Umbria, Lazio, Campania settentrionale. Nel resto del Paese bel tempo con cielo sereno e un clima mite.