Meteo, allerta arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Duplice allerta meteo arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima19 Febbraio 2026 - ore 19:33 - Redatto da Meteo.it
Nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Calabria: scatta l'allerta arancione il 20 febbraio 2026 con scuole chiuse

La Protezione Civile ha diramato per venerdì 20 febbraio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo arancione in Italia. Lo stato di allerta arancione indica un livello di criticità moderata, con fenomeni meteorologici più intensi del normale e diffusi, che possono causare effetti rilevanti, danni a cose e persone, e richiedono precauzioni significative e attuazione dei piani di protezione civile, pur non comportando chiusure automatiche ma delegando le decisioni ai singoli enti locali.

L'allerta meteo arancione è stata diramata per rischio piogge, idraulico e idrogeologico venerdì 20 febbraio 2026 solo in una regione: la Calabria. Ecco nel dettaglio le zone interessate:

Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

In vista dell'allerta meteo arancione di venerdì 20 febbraio 2026 scatta la chiusura della scuole in diversi Comuni. Ecco nel dettaglio la lista delle scuole chiuse in Calabria il 20 febbraio 2026:

  • Acquappesa
  • Aiello Calabro
  • Belvedere Marittimo
  • Belsito
  • Bisignano
  • Buonvicino
  • Cerisano
  • Cetraro
  • Cittadella
  • Cosenza
  • Figline V.
  • Fuscaldo
  • Grimaldi
  • Lago
  • Longobardi
  • Mangone
  • Marano Marchesato
  • Marano Principato
  • Marzi
  • Montalto Uffugo
  • Parenti
  • Piane Crati
  • Rende (festa patronale)
  • Rogliano
  • San Martino di Finita
  • Santo Stefano di Rogliano
  • Scigliano
  • Zumpano

Allerta gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di venerdì 20 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Dopo una breve tregua dal maltempo, il transito della perturbazione n.11 del mese si fa sentire nelle regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare un nuovo stato di allerta meteo. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 20 febbraio 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Massima attenzione anche allo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idraulico il 20 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla comunicata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 20 febbraio 2026 in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno.
