Meteo, allerta arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Calabria: scatta l'allerta arancione il 20 febbraio 2026 con scuole chiuse

La Protezione Civile ha diramato per venerdì 20 febbraio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo arancione in Italia. Lo stato di allerta arancione indica un livello di criticità moderata, con fenomeni meteorologici più intensi del normale e diffusi, che possono causare effetti rilevanti, danni a cose e persone, e richiedono precauzioni significative e attuazione dei piani di protezione civile, pur non comportando chiusure automatiche ma delegando le decisioni ai singoli enti locali.

L'allerta meteo arancione è stata diramata per rischio piogge, idraulico e idrogeologico venerdì 20 febbraio 2026 solo in una regione: la Calabria. Ecco nel dettaglio le zone interessate:

Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

In vista dell'allerta meteo arancione di venerdì 20 febbraio 2026 scatta la chiusura della scuole in diversi Comuni. Ecco nel dettaglio la lista delle scuole chiuse in Calabria il 20 febbraio 2026:

Acquappesa

Aiello Calabro

Belvedere Marittimo

Belsito

Bisignano

Buonvicino

Cerisano

Cetraro

Cittadella

Cosenza

Figline V.

Fuscaldo

Grimaldi

Lago

Longobardi

Mangone

Marano Marchesato

Marano Principato

Marzi

Montalto Uffugo

Parenti

Piane Crati

Rende (festa patronale)

Rogliano

San Martino di Finita

Santo Stefano di Rogliano

Scigliano

Zumpano

Allerta gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di venerdì 20 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Dopo una breve tregua dal maltempo, il transito della perturbazione n.11 del mese si fa sentire nelle regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare un nuovo stato di allerta meteo. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 20 febbraio 2026:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Campania : Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Massima attenzione anche allo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idraulico il 20 febbraio 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla comunicata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 20 febbraio 2026 in: