Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioni

Torna il bel tempo in Italia da Nord a Sud complice la rimonta dell'alta pressione che garantirà nel corso del fine settimana e per gran parte della prossima un clima stabile e soleggiato. In aumento anche le temperature in uno scenario tipicamente primaverile.

Meteo, ultime piogge al Sud poi la rimonta dell'alta pressione in Italia

Le previsioni meteo del weekend 21-22 febbraio segnano la fine di una lunga ed intensa ondata di maltempo. Ultime ore di maltempo nelle regioni del Sud interessate anche oggi, sabato 21 febbraio 2026, da fenomeni temporaleschi destinati ad esaurirsi in serata. In arrivo lungo tutto lo stivale la rimonta dell'alta pressione con bel tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì 26 febbraio. Un nuovo cambiamento della circolazione è possibile da venerdì 27 febbraio 2026 con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.12 del mese, diretta principalmente sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 22 febbraio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese con il rischio di annuvolamenti solo su Piemonte, valle d’Aosta, Basilicata, Salento e nord della Sicilia. Nebbie nelle prime ore del mattino al Nord. Bel tempo in tutto il Paese con temperature in crescita al Nord e in tutto il resto d'Italia.



Anche lunedì 23 febbraio 2026 alternanza di sole e nuvole su Venezie, Liguria e regioni tirreniche senza il rischio di piogge o nevicate. Nelle prime ore del mattino nebbie fitte sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. In crescita le temperature al Sud, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana in Italia?

Al via una fase climatica caratterizzata dal dominio anticiclonico in Italia. L’Anticiclone delle Azzorre sarà protagonista non solo nel weekend del 21-22 febbraio, ma anche in gran parte della prossima settimana. Clima stabile e soleggiato da Nord a Sud complice anche l'arrivo di una massa d’aria molto mite. In aumento anche le temperature con valori in crescita di anche +4/5° rispetto alla media del periodo.

Martedì 24 febbraio 2026 clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche annuvolamento nel pomeriggio solo lungo le coste adriatiche del Nord Italia, Liguria e regioni tirreniche. Nel resto del Paese bel tempo con temperature stabili e valori intorno ai 14-18° e picchi di anche 20° al Sud.

Dalla metà della prossima settimana i modelli evidenziano un primo indebolimento dell'alta pressione anche se in Italia è previsto un cambiamento solo nel corso del fine settimana con il rischio di una nuova perturbazione diretta solo verso le regioni del Nord. Non si escludono nuvole e piogge, mentre al Centro-Sud dovrebbe persistere un clima stabile e soleggiato. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.