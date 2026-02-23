Meteo Italia: arriva l'anticiclone e il clima si fa primaverile. Le previsioni

L'alta pressione continua a dominare la scena climatica in Italia con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. In crescita anche le temperature con valori in aumento di anche +4/5° rispetto alla media del periodo.

Meteo, sole e temperature primaverili in Italia

L'Italia sta vivendo una sorta di primavera anticipata grazie alla rimonta dell'alta pressione destinata a perdurare almeno fino a venerdì 27 febbraio 2026. Clima stabile, soleggiato ed asciutto lungo tutto lo stivale. Solo nelle prime ore del mattino nebbie al Nord e zone del Centro Italia.

Dal punto di vista termico temperature in crescita con valori superiori alle medie stagionali. Tutto potrebbe cambiare nel corso del prossimo fine settimana con il passaggio della perturbazione n.12 del mese, anche se i suoi effetti si faranno sentire principalmente sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 23 febbraio 2026: nebbie nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana, mentre nuvole su Alpi Orientali, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Le temperature massime in crescita al Sud e Isole, mentre stabili nel resto del Paese.



Martedì 24 febbraio 2026 bel tempo stabile in gran parte d'Italia con il rischio di nuvole solo sulla pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro. Stabili le temperature con valori sopra la media e in ulteriore crescita al Nord-Ovest.

Meteo, che tempo farà a metà settimana in Italia?

Dati alla mano anche la parte centrale della settimana in Italia sarà caratterizzata dal dominio dell'anticiclone con tempo stabile e soleggiato. Tra mercoledì 25 e giovedì 26 l’anticiclone inizierà a mostrare i primi segni di cedimento, ma solo a livello europeo.

In Italia l'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista con tempo asciutto e favorevole alla formazione di nubi basse sulla Pianura Padana e lungo l'Adriatico. Una condizione che determinerà un ristagno con una formazione di inquinanti tali da incrementare l'inquinamento dell'aria.

Mercoledì 25 febbraio 2026 nubi basse lungo i settori padani del Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Banchi di nubi basse a carattere sparso saranno possibili anche su Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, interno della Sicilia e sudest della Sardegna e della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Dal punto di vista termico temperature minime stabili, mentre le massime ancora in crescita.

Anche giovedì 26 febbraio 2026 giornata climaticamente primaverile con il rischio di nubi basse, ma tempo soleggiato in gran parte del Paese. Stabili le temperature. In vista dell'ultimo weekend di febbraio delinea un possibile indebolimento del campo di altra pressione complice il transito di una nuova perturbazione diretta solo sulle regioni del Nord.

Al Centro-Sud, infatti, proseguire la fase climatica stabile e soleggiata con temporanei passaggi di nuvole innocue. Tra lunedì 3 e martedì 4 marzo, invece, potrebbe tornare il maltempo per il passaggio della prima perturbazione di marzo. Per conferme e dettagli vi consigliamo come sempre di seguire i prossimi aggiornamenti.