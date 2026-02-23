FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia: arriva l'anticiclone e il clima si fa primaverile. ...

Meteo Italia: arriva l'anticiclone e il clima si fa primaverile. Le previsioni

L'anticiclone è l'indiscusso protagonista in Italia: sole e bel tempo da Nord a Sud con temperature primaverili.
Clima23 Febbraio 2026 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it
Clima23 Febbraio 2026 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it

L'alta pressione continua a dominare la scena climatica in Italia con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. In crescita anche le temperature con valori in aumento di anche +4/5° rispetto alla media del periodo.

Meteo, sole e temperature primaverili in Italia

L'Italia sta vivendo una sorta di primavera anticipata grazie alla rimonta dell'alta pressione destinata a perdurare almeno fino a venerdì 27 febbraio 2026. Clima stabile, soleggiato ed asciutto lungo tutto lo stivale. Solo nelle prime ore del mattino nebbie al Nord e zone del Centro Italia.

Dal punto di vista termico temperature in crescita con valori superiori alle medie stagionali. Tutto potrebbe cambiare nel corso del prossimo fine settimana con il passaggio della perturbazione n.12 del mese, anche se i suoi effetti si faranno sentire principalmente sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 23 febbraio 2026: nebbie nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana, mentre nuvole su Alpi Orientali, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Le temperature massime in crescita al Sud e Isole, mentre stabili nel resto del Paese.

Martedì 24 febbraio 2026 bel tempo stabile in gran parte d'Italia con il rischio di nuvole solo sulla pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro. Stabili le temperature con valori sopra la media e in ulteriore crescita al Nord-Ovest.

Meteo, che tempo farà a metà settimana in Italia?

Dati alla mano anche la parte centrale della settimana in Italia sarà caratterizzata dal dominio dell'anticiclone con tempo stabile e soleggiato. Tra mercoledì 25 e giovedì 26 l’anticiclone inizierà a mostrare i primi segni di cedimento, ma solo a livello europeo.

In Italia l'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista con tempo asciutto e favorevole alla formazione di nubi basse sulla Pianura Padana e lungo l'Adriatico. Una condizione che determinerà un ristagno con una formazione di inquinanti tali da incrementare l'inquinamento dell'aria.

Mercoledì 25 febbraio 2026 nubi basse lungo i settori padani del Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Banchi di nubi basse a carattere sparso saranno possibili anche su Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, interno della Sicilia e sudest della Sardegna e della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Dal punto di vista termico temperature minime stabili, mentre le massime ancora in crescita.

Anche giovedì 26 febbraio 2026 giornata climaticamente primaverile con il rischio di nubi basse, ma tempo soleggiato in gran parte del Paese. Stabili le temperature. In vista dell'ultimo weekend di febbraio delinea un possibile indebolimento del campo di altra pressione complice il transito di una nuova perturbazione diretta solo sulle regioni del Nord.

Al Centro-Sud, infatti, proseguire la fase climatica stabile e soleggiata con temporanei passaggi di nuvole innocue. Tra lunedì 3 e martedì 4 marzo, invece, potrebbe tornare il maltempo per il passaggio della prima perturbazione di marzo. Per conferme e dettagli vi consigliamo come sempre di seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioni
    Clima21 Febbraio 2026

    Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioni

    Dopo settimane segnate dal maltempo in Italia torna il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione da Nord a Sud.
  • Meteo tendenze: prossima settimana con nebbia
    Clima20 Febbraio 2026

    Meteo tendenze: prossima settimana con nebbia

    La prossima settimana sarà dominata dall’alta pressione con tempo stabile e temperature miti.
  • Meteo weekend: che tempo farà per la fine delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026?
    Clima20 Febbraio 2026

    Meteo weekend: che tempo farà per la fine delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026?

    Ultime ore di maltempo al Sud in vista di un weekend segnato dalla rimonta dell'alta pressione giusto in tempo per la fine delle Olimpiadi 2026.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima19 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla il 20 febbraio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
Tendenza23 Febbraio 2026
Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
L'anticiclone assicura all'Italia e a varie zone d'Europa un periodo di bel tempo e temperature insolitamente miti. Nel weekend cambia qualcosa.
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
Tendenza22 Febbraio 2026
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede ancora il dominio dell'alta pressione almeno fino a venerdì 27. Poi a inizio marzo cambia qualcosa.
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Tendenza21 Febbraio 2026
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Già da questo weekend e almeno per tutta la prima parte della settimana insisterà l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile e clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Febbraio ore 16:29

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154