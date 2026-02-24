FacebookInstagramXWhatsApp

Bufera di neve storica e trasporti nel caos a New York. Le immagini

Una potente tempesta di neve ha colpito New York City, Long Island e gli stati limitrofi con accumuli di più di 60 cm.
Clima24 Febbraio 2026 - ore 17:16 - Redatto da Meteo.it

Una città ricoperta dalla neve. Appare così New York dopo la violenta tempesta di neve che negli ultimi giorni ha visto New York City, Long Island e gli stati limitrofi ricoperti da più di 60 cm di neve!

Neve a New York: Central Park diventa un parco giochi!

New York è stata ricoperta da quasi 60 centimetri di neve negli ultimi giorni. Una tempesta di neve ha interessato lo Stato con conseguenti disagi che hanno interessato i trasporti e le attività.

Chiuse anche le scuole mentre il traffico è andato in tilt con divieti di circolazione che hanno tenuto la maggior parte delle auto fuori dalle strade, mentre autobus e ambulanze si muovevano lentamente con le catene da neve. Central Park, invece, si è trasformato un parco giochi per slitte e pupazzi di neve.

Nonostante il grande freddo non si sono registrati decessi tra i senzatetto come comunicato dal sindaco Zohran Mamdani che ha attribuito il merito alle attività di sensibilizzazione e all'aumento della capacità dei rifugi. Il traffico non essenziale è stato bloccato, mentre la metropolitana ha funzionato ma non senza disagi e ritardi.

La potente tempesta di neve che ha colpito lo stato di New York ha improvvisamente trasformato le strade in piste da sci. Alcuni residenti, infatti, hanno sciato lungo le strade deserte, mentre altri hanno preso le pale, temendo che la neve che si scioglieva si sarebbe poi trasformata in ghiaccio.

I dati della tempesta di neve che ha colpito New York

Dati alla mano il totale delle nevicate che hanno colpito i cinque distretti di New York hanno nettamente superato la doppia cifra facendo registrare dei record. Basti pensare che nel distretto di Staten Island si sono accumulati circa 73 cm a Grasmere, 70 cm a Todt Hill, 70 cm a Dongan Hills.

Nel quartiere Bronx, invece, circa 59 cm, mentre nel distretto di Manhattan: 57 cm a Washington Heights, 52 cm a Greenwich Village, 50 cm a Central Park. Anche nel quartiere di Brooklyn i numeri sono impressionanti con: 57 cm a Sheepshead Bay, 53 cm a Williamsburg, 53 cm a Crown Heights.

La tempesta di neve che ha colpito lo stato di New York nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026 ha causato la cancellazione di più di 6000 voli. Secondo FlightAware tutti e tre gli aeroporti internazionali dell'area di New York City hanno visto almeno il 90% dei voli in partenza cancellati, incluso il 98% dei voli in partenza da LaGuardia.

