Meteo weekend: in arrivo un’altra ondata di freddo artico

Che tempo farà secondo le news di meteo per il weekend in questo secondo fine settimana del mese di gennaio 2026? Sabato e domenica saranno segnati dal maltempo al Centro-Sud con piogge in molte regioni e neve fino a quote basse. Occorrerà prestare attenzione anche al vento forte con raffiche di tempesta che potranno superare i 100 km orari. Dove? Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Meteo weekend 10-11 gennaio 2026: forte maltempo al Centro - Sud

Cosa dobbiamo aspettarci secondo le ultime previsioni meteo per il weekend del 10 e 11 gennaio 2026? La perturbazione numero 4 di gennaio influenzerà le condizioni meteo sull’Italia già da oggi e per il fine settimana portando altro maltempo al Centro-Sud e nelle Isole, con piogge in molte regioni e nevicate che potrebbero raggiungere anche quote basse. Al Nord, invece, si potrà verificare qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine e in Valle d’Aosta.

Come se non bastasse il maltempo sarà accompagnato da vento molto forte al Centro-Sud e nelle Isole, con venti burrascosi e raffiche di tempesta che potranno anche superare i 100 km orari.

Da oggi, venerdì 9 gennaio, assisteremo all'attivazione di intensi ma miti venti occidentali, che faranno temporaneamente risalire le temperature, mentre da sabato sulla Penisola soffieranno forti e freddi venti settentrionali che contribuiranno a un nuovo diffuso calo termico.

Che tempo farà giorno per giorno? Per la giornata di oggi sono previste nuvole in tutta Italia, ma con qualche schiarita sulle pianure del Nord al pomeriggio. Nel corso del giorno deboli nevicate sulle Alpi e in Valle d’Aosta, a tratti fino a fondovalle. Piogge sparse e intermittenti su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e Sardegna.

Nel corso della notte quota neve in abbassamento sull’Appennino centro-settentrionale poco sotto i 1000 metri. Come preannunciato soffieranno forti venti occidentali, fino a burrascosi al Centro-Sud e sulle Isole, con raffiche di tempesta fino a 100 Km/h e oltre tra il basso Ligure e l’alto Tirreno, sulla Sardegna e in prossimità della dorsale appenninica.

Sabato 10 gennaio avremo prevalenza di sole al Nord, salvo nubi passeggere in transito e addensamenti lungo il crinale alpino di confine, con alcune deboli nevicate in alta Valle d’Aosta. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove con precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporali sul versante tirrenico e sulla Sardegna.

Quota neve in calo: fino a 500-800 metri al Centro, fino a 700-800 metri nell’entroterra sardo, fino a 800-1100 metri sull’Appennino meridionale, oltre 1200-1300 metri sui rilievi della Sicilia settentrionale. È bene prestare attenzione soprattutto ai venti fino a tempestosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche ben oltre i 100 Km/h. Le temperature minime saranno quasi dappertutto in diminuzione e si potranno verificare gelate all’alba in val padana.

La giornata di domenica 11 gennaio sarà ancora caratterizzata correnti nord-occidentali, a curvatura ciclonica, associate ad afflussi di aria fredda. Le temperature minime saranno prossime o sotto lo zero al Centro-Nord e massime in ulteriore calo sul medio e basso Adriatico, sullo Ionio e sulla Sicilia.

La sensazione di freddo potrà poi essere accentuata dalla sostenuta ventilazione settentrionale con venti di Tramontana in Liguria, di Maestrale al Sud e nelle Isole, e con la Bora in graduale intensificazione sull’Adriatico. Una nuvolosità irregolare potrà interessare ancora la Calabria meridionale e le Isole, con possibilità di precipitazioni soprattutto sulla Sardegna occidentale e sui settori tirrenici della Calabria e della Sicilia con neve sui monti sopra i 700-1000 metri.

Che tempo farà la prossima settimana?

La nuova settimana prenderà il via con il gelido flusso settentrionale che potrebbe essere gradualmente sostituito da correnti occidentali più temperate che, a iniziare da martedì, dovrebbero progressivamente smorzare il freddo più intenso.

La giornata di lunedì 12 gennaio vedrà un clima ancora decisamente invernale, con rischio gelate un po’ in tutto il Centro-Nord e temperature minime prossime o poco sopra lo zero anche al Sud; massime in calo un po’ dappertutto eccetto nelle Isole. Nella prima parte della giornata residue deboli precipitazioni tra Abruzzo, Molise, Irpinia e Puglia in successivo esaurimento con la possibilità fiocchi di neve fino a quote molto basse e non esclusi localmente anche in costa. Sempre nelle prime ore del giorno assisteremo alle ultime precipitazioni anche su Reggino e Messinese con neve sui monti.

Nel resto del Centro-Sud si profila una tendenza a maggiori schiarite, mentre al Nord potranno scorrere un po’ di nuvole a quote medio alte collegate al settore più meridionale di una perturbazione in transito oltralpe; qualche fiocco di neve potrebbe interessare le creste alpine di confine della Valle d’Aosta e dell’Alto Adige.