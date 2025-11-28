Maltempo nell'Ascolano: pioggia battente, mare agitato e disagi nei sottopassi

Il persistente maltempo che da diverse ore interessa la provincia di Ascoli Piceno ha generato numerosi disagi, tra strade allagate, difficoltà alla viabilità e piccoli cedimenti strutturali, soprattutto nelle aree costiere. Nel corso della notte la Riviera delle Palme è stata investita da raffiche di vento provenienti da nord-est.

Il mare particolarmente agitato ha obbligato tutte le imbarcazioni a trovare rifugio nel porto di San Benedetto del Tronto. La pioggia intensa e continua ha inoltre riportato alla luce criticità legate agli allagamenti.

Maltempo nell'Ascolano, pioggia battente e numerosi disagi nei sottopassi

A San Benedetto del Tronto, la pioggia intensa ha reso l’asfalto scivoloso provocando alcuni lievi sinistri, fortunatamente senza feriti. Le precipitazioni abbondanti hanno inoltre causato un forte dilavamento in contrada Monte Cretaccio, dove è in corso un intervento, costringendo la polizia locale a interdire la strada in entrambe le direzioni, eccetto ai residenti.

A Grottammare il sottopasso ferroviario di via Dante Alighieri è stato chiuso poiché completamente invaso dall’acqua a causa di un guasto al sistema di drenaggio. Sul lungomare De Gasperi, nei pressi dello chalet 4 Sorelle, i vigili del fuoco sono intervenuti per eliminare ristagni d’acqua vicini alle abitazioni. Gli addetti comunali hanno inoltre chiuso la pista ciclopedonale poiché le onde raggiungevano il tracciato fino alla sede ferroviaria.

A Centobuchi i pompieri hanno soccorso un automobilista rimasto intrappolato con la vettura in un sottopasso allagato. Lungo il litorale, soprattutto tra Grottammare nord e Cupra, il mare in burrasca ha sfiorato diversi stabilimenti. Nell’entroterra, invece, sono stati rimossi rami caduti sulla carreggiata e gestiti piccoli movimenti di terreno provocati dal maltempo.

⛑️Una decina di interventi dei Vigili del Fuoco [VVFF] in tutto il Piceno a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito la provincia.



Meteo Marche, le previsioni per il weekend

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Amap, sabato 29 novembre le Marche saranno interessate da un cielo limpido o appena velato dal passaggio di nubi alte, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature minime, però, sono destinate a scendere e nelle aree interne più basse potrebbero formarsi brinate e gelate nelle prime ore del mattino.

Anche domenica 30 novembre è attesa una giornata stabile e soleggiata, con valori termici in rialzo, soprattutto nelle ore più calde. Nel pomeriggio è previsto solo il transito di leggere velature. Nella parte conclusiva della giornata non si esclude l’arrivo di qualche debole pioggia proveniente dalla zona dell’Urbinate. Nel complesso, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente tranquille.