FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo nell'Ascolano: pioggia battente, mare agitato e disagi n...

Maltempo nell'Ascolano: pioggia battente, mare agitato e disagi nei sottopassi

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore la provincia di Ascoli Piceno. Numerosi disagi nei sottopassi e mare agitato.
Clima28 Novembre 2025 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it
Clima28 Novembre 2025 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it

Il persistente maltempo che da diverse ore interessa la provincia di Ascoli Piceno ha generato numerosi disagi, tra strade allagate, difficoltà alla viabilità e piccoli cedimenti strutturali, soprattutto nelle aree costiere. Nel corso della notte la Riviera delle Palme è stata investita da raffiche di vento provenienti da nord-est.

Il mare particolarmente agitato ha obbligato tutte le imbarcazioni a trovare rifugio nel porto di San Benedetto del Tronto. La pioggia intensa e continua ha inoltre riportato alla luce criticità legate agli allagamenti.

Maltempo nell'Ascolano, pioggia battente e numerosi disagi nei sottopassi

A San Benedetto del Tronto, la pioggia intensa ha reso l’asfalto scivoloso provocando alcuni lievi sinistri, fortunatamente senza feriti. Le precipitazioni abbondanti hanno inoltre causato un forte dilavamento in contrada Monte Cretaccio, dove è in corso un intervento, costringendo la polizia locale a interdire la strada in entrambe le direzioni, eccetto ai residenti.

A Grottammare il sottopasso ferroviario di via Dante Alighieri è stato chiuso poiché completamente invaso dall’acqua a causa di un guasto al sistema di drenaggio. Sul lungomare De Gasperi, nei pressi dello chalet 4 Sorelle, i vigili del fuoco sono intervenuti per eliminare ristagni d’acqua vicini alle abitazioni. Gli addetti comunali hanno inoltre chiuso la pista ciclopedonale poiché le onde raggiungevano il tracciato fino alla sede ferroviaria.

A Centobuchi i pompieri hanno soccorso un automobilista rimasto intrappolato con la vettura in un sottopasso allagato. Lungo il litorale, soprattutto tra Grottammare nord e Cupra, il mare in burrasca ha sfiorato diversi stabilimenti. Nell’entroterra, invece, sono stati rimossi rami caduti sulla carreggiata e gestiti piccoli movimenti di terreno provocati dal maltempo.

Meteo Marche, le previsioni per il weekend

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Amap, sabato 29 novembre le Marche saranno interessate da un cielo limpido o appena velato dal passaggio di nubi alte, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature minime, però, sono destinate a scendere e nelle aree interne più basse potrebbero formarsi brinate e gelate nelle prime ore del mattino.

Anche domenica 30 novembre è attesa una giornata stabile e soleggiata, con valori termici in rialzo, soprattutto nelle ore più calde. Nel pomeriggio è previsto solo il transito di leggere velature. Nella parte conclusiva della giornata non si esclude l’arrivo di qualche debole pioggia proveniente dalla zona dell’Urbinate. Nel complesso, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente tranquille.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Neve in Algeria: le immagini sorprendenti del Paese africano imbiancato – Foto e Video
    Clima28 Novembre 2025

    Neve in Algeria: le immagini sorprendenti del Paese africano imbiancato – Foto e Video

    La neve ha imbiancato l'Algeria. Uno scenario sorprendente, soprattutto in alcune regioni.
  • Maltempo in Puglia: forti temporali al Sud con grandinate intense e e tromba marina a Gallipoli
    Clima28 Novembre 2025

    Maltempo in Puglia: forti temporali al Sud con grandinate intense e e tromba marina a Gallipoli

    Nel primo pomeriggio di giovedì 27 novembre una grandinata molto intensa ha imbiancato strade e campagne.
  • Meteo, allerta gialla il 28 novembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove
    Clima27 Novembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 28 novembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla per venerdì 28 novembre 2025 in Italia: ecco tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, vortice polare indebolito: inverno 2025 tra i più anomali degli ultimi decenni
    Clima27 Novembre 2025

    Meteo, vortice polare indebolito: inverno 2025 tra i più anomali degli ultimi decenni

    Un fenomeno stratosferico straordinario sta modificando gli schemi atmosferici dell’emisfero settentrionale, influenzando già le proiezioni meteorologiche stagionali.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
Tendenza28 Novembre 2025
Meteo: dicembre al via con poca instabiltà! Clima gradualmente meno freddo
La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare.
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Tendenza27 Novembre 2025
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Novembre ore 14:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154