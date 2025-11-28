FacebookInstagramXWhatsApp

Neve in Algeria: le immagini sorprendenti del Paese africano imbiancato – Foto e Video

La neve ha imbiancato l'Algeria. Uno scenario sorprendente, soprattutto in alcune regioni.
Clima28 Novembre 2025 - ore 12:20 - Redatto da Meteo.it
Quando si pensa all'Algeria difficilmente viene in mente un paesaggio bianco e innevato. Eppure negli ultimi giorni il Paese africano è stato colpito da una ondata di maltempo senza precedenti che ha trasformato diverse città in scenari innevati e sorprendenti.

Neve e pioggia in Algeria: il video del Paese africano innevato

Negli ultimi giorni l'Algeria è stata colpita da una insolita ed anomala ondata di maltempo con piogge e nevicate che hanno regalato uno scenario del tutto surreale del Paese africano. In diverse città, infatti, gli scenari sono diventati quasi alpini per via di forti nevicate che hanno imbiancato gran parte del Paese.

Tra le zone più colpite c'è l'intera area dell’Atlante telliano dove centri cittadini come Sétif, Aïn El Hammam e Iferhounène hanno fatto registrare i disagi maggiori per via di copiose nevicate. Non solo, la neve ha imbiancato anche la catena del Djurdjura, con il Lalla Khedidja a circa 2.308 metri d'altezza.

A queste altitudini, complici la vicinanza sia al Mediterraneo che del deserto del Sahara, la neve durante la stagione invernale non è un fenomeno del tutto eccezionale, ma l’intensità delle nevicate cadute negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione con video ed immagini che hanno fatto il giro del web.

Maltempo in Algeria: la situazione

Non solo neve in Algeria, visto che il Paese africano è stato colpito anche da forti temporali che hanno interessato le zone del Nord contribuendo ad un aumento del livello dell'acqua delle dighe. Tra le zone maggiormente interessate dall'ondata di piogge e temporali c'è l'intero settore centro-orientale.

L'arrivo delle piogge, da un lato, è stato descritto come salvifico visto che ha interrotto un lungo periodo di siccità segnato da temperature roventi per la stagione causando anche l’innesco di numerosi incendi boschivi in diverse regioni.

