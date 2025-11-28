Meteo, allerta gialla il 29 novembre in Italia: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Sud. Anche per la giornata di domani, sabato 29 novembre 2025, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità.

Allerta meteo gialla per piogge e temporali il 29 novembre 2025 in Italia

Si preannuncia un "sabato" bagnato in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per sabato 29 novembre 2025 un bollettino di allerta meteo per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Gli effetti della perturbazione n.10 del mese continuano a farsi sentire in alcune regioni del Centro-Sud interessate da fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare l'allerta meteo.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge il 29 novembre 2025:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Maltempo e criticità al Centro-Sud in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 29 novembre 2025

Il Centro-Sud è ancora nella morsa del maltempo. Per la giornata di sabato 29 novembre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde alle conseguenze, come allagamenti e inondazioni, causate dal superamento dei livelli critici di un corso d'acqua.

Si manifesta principalmente per tracimazione degli argini o loro rottura, a causa di eventi meteorologici intensi come piogge o neve eccezionali. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata messa per sabato 29 novembre 2025 in Calabria e precisamente nelle zone Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per il 29 novembre nelle seguenti regioni e zone: