FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 3 dicembre 2025 in Italia: le regioni a ...

Meteo, allerta gialla il 3 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Scatta un nuovo stato di allerta meteo gialla il 3 dicembre 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco le zone e regioni coinvolte.
Clima2 Dicembre 2025 - ore 16:45 - Redatto da Meteo.it
Clima2 Dicembre 2025 - ore 16:45 - Redatto da Meteo.it

Clima instabile e variabile in Italia anche nella giornata di domani, mercoledì 3 dicembre 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso cpsì un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 3 dicembre 2025

L'inverno meteorologico ha preso il via nel segno del maltempo in gran parte d'Italia complice il passaggio di una serie di perturbazioni. Se gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre si sono fatti sentire fino a ieri nel nostro Paese, i primi giorni di dicembre sono segnati dall'arrivo di sistemi perturbati lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali, infatti, sono attesi da Nord a Sud con diverse regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile.

Nel dettaglio per la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 è stata emessa l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in alcune regioni dove nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il 3 dicembre 2025:

  • Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Salento;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 3 dicembre 2025 in Italia

La prima settimana di dicembre 2025 è nel segno dell'allerta meteo in diverse regioni d'Italia colpite dal passaggio di una serie di perturbazioni. Nel dettaglio per la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la possibilità di allagamenti e danni causati dall'esondazione di corsi d'acqua, naturali o artificiali, dovuti a piene o eventi meteorologici intensi.  

Questo stato di allerta meteo gialla è stato diffuso in Calabria e nello specifico nelle zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per il 3 dicembre 2025 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Salento;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Nuovo peggioramento meteo con piogge, temporali e neve
    Clima2 Dicembre 2025

    Nuovo peggioramento meteo con piogge, temporali e neve

    L'Italia si appresta a fare i conti con un nuovo peggioramento meteo che porterà altre piogge, temporali e neve sopra i 1300 metri sulle Alpi.
  • Meteo weekend 6–7 dicembre: che tempo aspettarsi? Le previsioni in Italia
    Clima2 Dicembre 2025

    Meteo weekend 6–7 dicembre: che tempo aspettarsi? Le previsioni in Italia

    Clima instabile e variabile in Italia per il passaggio di alcune perturbazioni: che tempo farà in vista del primo weekend di dicembre 2025?
  • Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 dicembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima1 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 2 dicembre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo ponte dell'Immacolata: che tempo farà?
    Clima1 Dicembre 2025

    Meteo ponte dell'Immacolata: che tempo farà?

    Che tempo farà, secondo le ultime previsioni meteo, durante il ponte dell'Immacolata? Ecco tutti i dettagli per il lungo weekend di festa.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Tendenza2 Dicembre 2025
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Nuova perturbazione in arrivo venerdì, scenario meteo più tranquillo per il ponte dell'Immacolata. La tendenza nei dettagli
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
Tendenza1 Dicembre 2025
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
La seconda parte della settimana sarà segnata ancora da molte fasi instabili con piogge e temporali diffusi. La tendenza meteo verso l'Immacolata
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Tendenza30 Novembre 2025
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Una perturbazione dopo l'altra: ne arriveranno quattro entro il ponte dell'Immacolata! La tendenza meteo per la prima settimana di dicembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Dicembre ore 17:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154