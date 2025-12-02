Meteo, allerta gialla il 3 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Clima instabile e variabile in Italia anche nella giornata di domani, mercoledì 3 dicembre 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso cpsì un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 3 dicembre 2025

L'inverno meteorologico ha preso il via nel segno del maltempo in gran parte d'Italia complice il passaggio di una serie di perturbazioni. Se gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre si sono fatti sentire fino a ieri nel nostro Paese, i primi giorni di dicembre sono segnati dall'arrivo di sistemi perturbati lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali, infatti, sono attesi da Nord a Sud con diverse regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile.

Nel dettaglio per la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 è stata emessa l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in alcune regioni dove nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il 3 dicembre 2025:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 3 dicembre 2025 in Italia

La prima settimana di dicembre 2025 è nel segno dell'allerta meteo in diverse regioni d'Italia colpite dal passaggio di una serie di perturbazioni. Nel dettaglio per la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la possibilità di allagamenti e danni causati dall'esondazione di corsi d'acqua, naturali o artificiali, dovuti a piene o eventi meteorologici intensi.

Questo stato di allerta meteo gialla è stato diffuso in Calabria e nello specifico nelle zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per il 3 dicembre 2025 nelle regioni e zone: