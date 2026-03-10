FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo prossimi giorni: cambia tutto, anticiclone in calo e piogge...

Meteo prossimi giorni: cambia tutto, anticiclone in calo e piogge con la perturbazione del 10-11 marzo. Le previsioni

L'alta pressione si indebolisce in Italia lasciando spazio al transito di nuove perturbazioni che interesseranno tutto il Paese.
Clima10 Marzo 2026 - ore 15:40 - Redatto da Meteo.it
L'Italia sta facendo i conti con il passaggio di alcune nuove perturbazioni e il ritorno di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Con il cedimento dell'alta pressione, il maltempo torna ad interessare gran parte del Paese.

Meteo, l'alta pressione lascia spazio a piogge e temporali in Italia

L'alta pressione si fa sempre più debole sull’Italia favorendo così l’ingresso di correnti instabili che daranno il via ad una fase climatica instabile e variabile con il ritorno di brevi rovesci o temporali in particolare nelle aree montuose.

Nelle prossime ore la perturbazione n.3 di marzo, prevista tra oggi - 10 marzo - e domani (11 marzo) interesserà le regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Non solo, tra mercoledì 11 e giovedì 12 è previsto anche l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.4 del mese, in transito sull’Europa centrale, la cui coda colpirà principalmente le regioni centro-settentrionali.

Dati alla mano anche la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da una clima instabile e variabile con il rischio di piogge e un possibile ed ulteriore peggioramento in vista del weekend.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 10 marzo 2026: cielo nuvoloso o molto coperto su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, mentre dal pomeriggio nuvole anche sulla Lombardia. Torna la neve, ma solo intorno ai 1500-1700 metri sulle Alpi occidentali.

Nel pomeriggio piogge e temporali nelle aree interne peninsulari e delle Isole maggiori, ma con il passare delle ore fenomeni temporaleschi in arrivo anche su Liguria, Toscana, Emilia occidentale e Lombardia. Le temperature massime calano al Nord, stabili al Centro-Sud con valori sui 17-18°.

Mercoledì 11 marzo 2026 clima instabile e variabile in gran parte del Paese con possibili schiarite su Sicilia e regioni del Sud. Nelle prime ore del mattino piogge e temporali su Liguria, Toscana, Emilia Romagna ed estremo Nord-Est, mentre dal pomeriggio maltempo diffuso sulle aree interne e montuose del Centro e su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e Toscana. Dal punto di vista termico temperature in rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest e ancora sopra la media su gran parte del Paese.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: ancora piogge?

Clima instabile nella parte centrale della settimana in Italia con il rischio di piogge e temporali nelle zone interne e montuose del Centro-Sud, mentre nelle regioni del Nord non si esclude il passaggio di sistemi nuvolosi.

Giovedì 12 marzo gli effetti della perturbazione n.4 del mese si faranno sentire sulle regioni del Nord con piogge e temporali su Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Nuvolosità variabile sulle regioni adriatiche del Centro e al Sud con il rischio di locali rovesci nelle aree interne montuose.

Venerdì 13 marzo 2026 si delinea un temporaneo miglioramento del clima con schiarite sulle regioni del Nord e del Centro-Sud. Nelle ore centrali non si esclude il rischio di rovesci isolati sulle zone interne del Lazio e dell'Abruzzo fino alla Sicilia. Stabili le temperature.

La tendenza meteo in vista del weekend del 14-15 marzo delinea un progressivo sfaldamento dell’area anticiclonica con il transito di una nuova perturbazione, la n. 5 di marzo, che nella giornata di sabato dovrebbe interessare tutta Italia.

