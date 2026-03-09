FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio

Nuova allerta meteo gialla il 10 marzo 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Clima9 Marzo 2026 - ore 17:43 - Redatto da Meteo.it

Scatta l'allerta meteo gialla nella giornata di domani, martedì 10 marzo 2026, in diverse regioni d'Italia. Il transito di una nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti in gran parte del Centro-Sud, Isole comprese.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 10 marzo 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per martedì 10 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Dopo lunghe settimane segnate dal dominio dell'alta pressione, che ha garantito un clima mite e quasi primaverile lungo tutto lo stivale, torna il maltempo in diverse regioni per il passaggio di un sistema perturbato.

Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge il 10 marzo 2026 nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Nera - Corno, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 10 marzo 2026

La Protezione Civile ha diramato per martedì 10 marzo 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, come fiumi, torrenti che possono provocare alluvioni, inondazioni o rotture arginali, con conseguenti danni a persone, beni e infrastrutture. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla per rischio idraulico scatta il 10 marzo 2026 solo in Calabria nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 10 marzo 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
