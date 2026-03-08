Meteo, allerta gialla il 9 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 9 marzo 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per malòtempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 9 marzo 2026

Dopo settimane segnate dall'alta pressione l'Italia deve fare i conti con il transito di una nuova perturbazione che ha riportagto piogge e temporali in diverse regioni. La Protezione Civile, infatti, ha comunicato per lunedì 9 marzo 2026 lo stato allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Puglia : Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Allerta gialla il 9 marzo 2026 per criticità in Italia: le regioni interessate

Non solo, sempre lunedì 9 marzo 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico. La Protezione Civile ha emesso il bollettino di allerta solo in Calabria e nelle seguenti zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta gialla diramata per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata emessa il 9 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone: