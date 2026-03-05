Meteo, clima Italia nel weekend: anticiclone e vortice mediterraneo in azione. Le previsioni

L'anticiclone continua a farsi sentire in Italia anche se all'orizzonte si profila il passaggio di una nuova perturbazione, la n.2 di marzo diretta principalmente sulle Isole maggiori. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà in Italia?

Su gran parte dell’Italia continua a farsi sentire la presenza dell’anticiclone, anche se nelle prossime ore si delinea il passaggio della perturbazione n.2 di marzo che interesserà tra oggi e domani la Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel weekend non si esclude il rischio di deboli e locali piogge sulle regioni del Sud e da domenica in estensione anche sulle zone interne Centro. Al Centro-Nord, invece, bel tempo con sole con il rischio di formazione di nubi basse e nebbie nelle ore più fredde in pianura e sui versanti adriatici. Dal punto di vista termico nessuno stravolgimento, visto che le temperature si manterranno miti considerando il periodo.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 5 marzo 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, Umbria e regioni tirreniche. Non si esclude la presenza di nebbie e strati di nubi basse nelle prime ore del mattino tra Pianura Padana, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici fino alla Puglia. Nuvole in aumento sulla Sicilia e sul Piemonte in serata. Temperature stabili o in lieve aumento con valori compresi tra i 15-20°

Venerdì 6 marzo 2026 giornata climaticamente simile con nuvole sparse nelle prime ore del mattino sulle Alpi, Liguria, Umbria e regioni tirreniche. Nessun cambiamento dal punto di vista termico con temperature stabili.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Le previsioni meteo delineano un fine settimana, il primo weekend di marzo, nel segno dell'anticiclone con clima stabile e mite. Non mancherà il transito di deboli sistemi nuvolosi accompagnati in qualche caso da sporadici temporali. La presenza lungo tutto lo stivale di una massa d'aria mite garantirà ancora temperature primaverili con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Nella giornata di sabato 7 marzo 2026 nuvole e piogge deboli su Sicilia, Sardegna e Calabria. Nel resto del Paese bel tempo stabile e soleggiato con il rischio di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana e lungo l’Adriatico. Stabili le temperature con valori sempre oltre la media.



Domenica 8 marzo 2026, giorno della Festa della Donna, nuvole sparse all’estremo Nord-Ovest e al Centro-Sud, con il rischio di temporali solo su Liguria, Toscana, lungo l’Appennino e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Nel corso della giornata schiarite su Lombardia e zone di Nord-Est. Dal punto di vista termico temperature stazionarie o in leggera flessione.