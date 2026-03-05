FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, clima Italia nel weekend: anticiclone e vortice mediterran...

Meteo, clima Italia nel weekend: anticiclone e vortice mediterraneo in azione. Le previsioni

L'alta pressione domina gran parte dell'Italia a eccezione di Sicilia e Sardegna, interessate dal transito della perturbazione n.2 del mese.
Clima5 Marzo 2026 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Marzo 2026 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it

L'anticiclone continua a farsi sentire in Italia anche se all'orizzonte si profila il passaggio di una nuova perturbazione, la n.2 di marzo diretta principalmente sulle Isole maggiori. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà in Italia?

Su gran parte dell’Italia continua a farsi sentire la presenza dell’anticiclone, anche se nelle prossime ore si delinea il passaggio della perturbazione n.2 di marzo che interesserà tra oggi e domani la Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel weekend non si esclude il rischio di deboli e locali piogge sulle regioni del Sud e da domenica in estensione anche sulle zone interne Centro. Al Centro-Nord, invece, bel tempo con sole con il rischio di formazione di nubi basse e nebbie nelle ore più fredde in pianura e sui versanti adriatici. Dal punto di vista termico nessuno stravolgimento, visto che le temperature si manterranno miti considerando il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 5 marzo 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, Umbria e regioni tirreniche. Non si esclude la presenza di nebbie e strati di nubi basse nelle prime ore del mattino tra Pianura Padana, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici fino alla Puglia. Nuvole in aumento sulla Sicilia e sul Piemonte in serata. Temperature stabili o in lieve aumento con valori compresi tra i 15-20°

Venerdì 6 marzo 2026 giornata climaticamente simile con nuvole sparse nelle prime ore del mattino sulle Alpi, Liguria, Umbria e regioni tirreniche. Nessun cambiamento dal punto di vista termico con temperature stabili.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Le previsioni meteo delineano un fine settimana, il primo weekend di marzo, nel segno dell'anticiclone con clima stabile e mite. Non mancherà il transito di deboli sistemi nuvolosi accompagnati in qualche caso da sporadici temporali. La presenza lungo tutto lo stivale di una massa d'aria mite garantirà ancora temperature primaverili con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Nella giornata di sabato 7 marzo 2026 nuvole e piogge deboli su Sicilia, Sardegna e Calabria. Nel resto del Paese bel tempo stabile e soleggiato con il rischio di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana e lungo l’Adriatico. Stabili le temperature con valori sempre oltre la media.

Domenica 8 marzo 2026, giorno della Festa della Donna, nuvole sparse all’estremo Nord-Ovest e al Centro-Sud, con il rischio di temporali solo su Liguria, Toscana, lungo l’Appennino e nelle zone interne del Sud e delle Isole. Nel corso della giornata schiarite su Lombardia e zone di Nord-Est. Dal punto di vista termico temperature stazionarie o in leggera flessione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 6 marzo 2026 in Italia: ecco dove
    Clima5 Marzo 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 6 marzo 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 marzo 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate.
  • Meteo weekend 7-8 Marzo: sole quasi ovunque, ma spuntano i primi temporali di stagione. Le tendenze
    Clima4 Marzo 2026

    Meteo weekend 7-8 Marzo: sole quasi ovunque, ma spuntano i primi temporali di stagione. Le tendenze

    Primi segni di indebolimento per l'anticiclone, anche se nel weekend della Giornata della Donna permane un clima caldo, con qualche pioggia.
  • Torna El Niño: quali scenari tra il 2026 e il 2027
    Clima3 Marzo 2026

    Torna El Niño: quali scenari tra il 2026 e il 2027

    Conclusa la parentesi di La Niña, il Pacifico torna a riscaldarsi: cresce il timore di nuove anomali termiche.
  • Meteo Italia: temperature fino a 20°C, poi piogge e temporali tra giovedì e venerdì
    Clima3 Marzo 2026

    Meteo Italia: temperature fino a 20°C, poi piogge e temporali tra giovedì e venerdì

    L'alta pressione è in lieve indebolimento sull'Italia con il ritorno di piogge e nuvole in diverse regioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Tendenza5 Marzo 2026
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Si faranno più frequenti i passaggi di sistemi nuvolosi con precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporali. Temperature ancora oltre la norma
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Tendenza4 Marzo 2026
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Tendenza3 Marzo 2026
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Ultimi giorni della settimana con Italia divisa tra alta pressione e un vortice instabile in azione sulle Isole. Scirocco ancora intenso. La tendenza meteo dal 6 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Marzo ore 18:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154