Meteo weekend 7-8 Marzo: sole quasi ovunque, ma spuntano i primi temporali di stagione. Le tendenze

Primi segni di indebolimento per l'anticiclone, anche se nel weekend della Giornata della Donna permane un clima caldo con qualche debole pioggia.
Clima4 Marzo 2026 - ore 16:08 - Redatto da Meteo.it
Prosegue la fase anticiclonica in Italia e su gran parte dell’Europa centro-settentrionale con un clima mite, di stampo primaverile. Le temperature restano superiori alla media, ma non si esclude qualche debole temporale sulle Isole.

Meteo: caldo in Italia, ma nel weekend deboli piogge

Primo temporaneo indebolimento dell'anticiclone in Italia che permetterà il transito di deboli sistemi perturbati e sporadiche piogge. La seconda parte della settimana, in vista anche del weekend, è nel segno di una nuova perturbazione (la n.2 del mese) che interesserà principalmente le isole del Sud con deboli fenomeni temporaleschi. Dal punto di vista termico la massa d'aria mite sull'Italia garantirà temperature di gran lunga superiori al periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 4 marzo 2026: bel tempo soleggiato al Nord con la presenza di nebbie e nuvole nelle prime ore del mattino sulla pianura Padana ed Emilia Romagna. Nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di deboli piogge al Centro Italia e Sardegna. In crescita le temperature massime al Centro-Sud e Sicilia complice il caldo vento di Scirocco.

Giovedì 5 marzo 2026 bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Nelle prime ore del mattino nuvole sparse in pianura tra Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici. Nuvole anche su Sardegna e Sicilia con il rischio di piogge, ma solo in serata. Dal punto di vista termico temperature stabili con le massime comprese tra i 15-20° e picchi anche superiori su Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del weekend della Giornata della Donna 2026

Le previsioni meteo in vista del fine settimana del 7 ed 8 marzo 2026, la Festa della Donna, delineano la presenza di un’area di alta pressione. Le uniche eccezioni: Sicilia e Sardegna che resteranno ai margini dell'anticiclone. Dal punto di vista termico temperature miti lungo tutto lo stivale con valori tipicamente primaverili.

Venerdì 6 marzo 2026 nelle prime ore del mattino nebbie sulle regioni del Centro e Pianura Padana. Successivamente bel tempo soleggiato al Nord e sulle regioni peninsulari, mentre nuvole sparse su Sardegna e Sicilia. Non si esclude il rischio di debole e sporadiche piogge sulle Isole maggiori.

Sabato 7 marzo 2026 la situazione sarà pressoché identica, ma con un aumento della nuvolosità anche su Calabria e pianura del Nord. In Sardegna non si esclude il rischio di piogge, in particolare nel sud dell'Isola, mentre dal pomeriggio-serata il maltempo raggiungerà anche la Sicilia. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con temperature miti. Clima instabile, invece, al Sud, in particolare su Calabria e Campania.

