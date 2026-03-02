Meteo prossimi giorni: marzo con l'ombrello? Piccolo indebolimento dell'anticiclone

L'inizio del mese di marzo delinea un primo indebolimento dell'anticiclone per il passaggio della prima perturbazione del mese che riporta deboli piogge nelle regioni del Centro-Nord fino a mercoledì. Stabili le temperature ancora su valori miti.

Meteo inizio marzo con nuvole e piogge in Italia?

Nonostante la presenza di un promontorio anticiclonico su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, l'Italia si ritrova a fare i conti nei primi giorni di marzo con l'arrivo di un sistema nuvoloso che riuscirà a farsi strada, ma senza precipitazioni diffuse.

In queste ore lungo tutto lo stivale si faranno sentire gli effetti della prima perturbazione di marzo almeno fino a mercoledì, mentre nella seconda parte della settimana è prevista la rimonta dell'alta pressione con clima stabile. In tutta questa fase climatica dal punto di vista termico temperature miti con valori di gran lunga superiori alla media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 2 marzo 2026: nuvole da Nord a Sud con qualche schiarita. Piogge isolate e intermittenti nelle regioni del Nord, mentre dal pomeriggio il maltempo raggiungerà le regioni del Centro, con quota neve intorno a 1600-1700 metri nel settore alpino. Le temperature massime stabili o in lieve crescita con valori al di sopra della media.



Martedì 3 marzo 2026 alternanza tra nuvole e schiarite su Alpi, Lazio e regioni meridionali. Nelle prime ore del mattino nebbie e strati bassi in Val Padana. Non si esclude il rischio di piogge, seppur sporadiche, in Toscana, lungo l’Appennino centro-settentrionale e in Sardegna. Temperature stabili con valori miti.

Meteo, le previsioni della prima settimana di marzo 2026

La tendenza meteo di metà settimana delinea per mercoledì 4 marzo 2026 nuvole sparse sulle regioni del Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali lungo l'Appennino Centrale e la Sardegna. Nebbie sparse nelle regioni del Nord con nubi basse in Val Padana e sull’alto Adriatico. Bel tempo soleggiato all’estremo Nord-Ovest, in Liguria e lungo le Alpi. Stabili le temperature con valori in lieve aumento.

Nella giornata di giovedì 5 marzo 2026 nuvole e piogge sulla Sardegna e successivamente anche sulla Sicilia, settore tirrenico e regioni di Nord-Ovest. Nebbie e nubi basse, invece, sin dalle prime ore della giornata sulla pianura padana centro-orientale e lungo tutto l’Adriatico. Stabili le temperature da Nord a Sud.

Venerdì 6 marzo 2026 piogge e temporali sulla Sardegna, ma il rischio maltempo si estenderà anche su Liguria, Piemonte, regioni tirreniche, Calabria e Sicilia. Per il weekend della Festa della Donna si delinea un clima instabile su Sardegna e Sicilia. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.