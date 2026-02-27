FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, a causa dell'anticiclone rischio valanghe in aumento? Ecco perché

L'arrivo e il perdurare dell'anticiclone in Italia ha dato il via ad una fase climatica anomala con conseguente aumento del rischio valanghe.
Clima27 Febbraio 2026 - ore 20:09 - Redatto da Meteo.it
Aumenta il rischio valanghe in Italia. Il motivo? La persistenza e il perdurare dell'anticiclone delle Azzorre che, da circa una settimana, sta garantendo lungo tutto lo stivale un clima mite e primaverile con temperature di gran lunga superiori alla media del periodo.

Meteo Italia, caldo anomalo anche sulle Alpi: scatta il rischio valanghe

La rimonta dell'alta pressione in Italia, complice il transito dell'anticiclone delle Azzorre, non molla la presa. Da più di una settimana, infatti, il nostro Paese sta vivendo una sorta di primavera anticipata con temperature anomale e valori superiori di anche +6-7° da Nord a Sud. Un caldo anomalo incredibile considerando che siamo solo al mese di febbraio, visto che la colonnina di mercurio ha sfiorato sulle Alpi valori anche al di sopra dei 10° rispetto alla media del periodo. Dati alla mano sulle Alpi Marittime al di sopra dei 2700 metri la temperatura non scende sotto lo zero da ben quattro giorno con l'acqua che resta liquida anche di notte.

La neve, caduta lungo le Alpi Occidentali, cambia faccia diventando più pesante ed andando così ad indebolire gli strati superficiali. Per questo motivo il rischio valanghe è molto alto per la presenza di tanta neve che, non trovando il gelo, rischia di non restare compatta. Per questo motivo è consigliabile, in caso di gite in alta montagna o escursioni in alta quota, di controllare e consultare i bollettini Meteomont e Aineva sul rischio e pericolo valanghe.

Massima allerta in Trentino: scatta il rischio valanghe "forte"

Il rischio valanghe è molto alto in questi giorni in Italia. Tra le regioni maggiormente a rischio c'è il Trentino Alto Adige che presenta un pericolo valanghe in aumento stando a quanto comunicato dal bollettino dell’Euregio. Il livello, infatti, è passato da marcato a forte. Massima allerta ed attenzione da parte di sciatori, escursionisti e alpinisti.

Il consiglio è di prestare particolare attenzione alla neve vecchia e al rischio di valanghe di slittamento, in particolare lungo i pendii esposti alla luce diretta del sole. Con l'aumento delle temperature, dovute alla rimonta dell'alta pressione, cresce il rischio di un distacco di neve bagnata con il conseguente rischio di valanghe.

