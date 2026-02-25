Meteo prossimi giorni: alta pressione e temperature in rialzo?

FacebookInstagramXWhatsApp

Clima stabile e soleggiato in Italia con temperature in aumento da Nord a Sud. Le previsioni meteo.
Clima25 Febbraio 2026 - ore 16:17 - Redatto da Meteo.it
Prosegue il dominio dell'alta pressione in Italia con sole, caldo e temperature di stampo primaverile lungo tutto lo stivale. Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo, l'alta pressione non molla l'Italia

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista dell'ultima settimana in Italia. Clima diffusamente mite e soleggiato da Nord a Sud con temperature in crescita anche se in vista del weekend non si esclude il transito di una debole perturbazione che interesserà principalmente le regioni settentrionali.

Da segnalare la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più su pianure e valli del Centro-Nord. Dal punto di vista termico temperature in crescita con valori primaverili al di sopra delle medie stagionali. Tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 si delinea l'arrivo di una perturbazione in transito sull’Europa centrale diretta verso le regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 25 febbraio 2026: clima stabile, ma ancora nebbie e strati nuvolosi in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana, Lazio e gran parte delle coste adriatiche. Schiarite nel resto del Paese. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest e in crescita a Nord-Est con valori miti e picchi intorno ai 20° al Centro-Sud.

Anche giovedì 26 febbraio 2026 bel tempo diffuso lungo tutto lo stivale con la presenza di nebbie nelle prime ore del mattino in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord. Stabili le temperature con valori da inizio primavera in gran parte del Paese.

Meteo, la tendenza in vista dell'ultimo weekend di febbraio 2026

La presenza dell'alta pressione sull'Italia è garantita anche in tutto il weekend finale di febbraio 2026 con un clima mite e dal carattere primaverile su tutte le regioni. Venerdì 27 febbraio 2026 sole diffuso da Nord a Sud con il rischio di nebbie diffuse nelle ore più fredde del mattino sulla pianura Padana, ma anche il tra il basso Veneto e l’Emilia Romagna. Stabili le temperature o in leggero calo.

Sabato 28 febbraio 2026 si delinea un primo indebolimento dell'alta pressione con incremento della nuvolosità su diverse regioni, ma senza piogge significative. Nebbie diffuse di notte e al mattino sulla pianura padana. Stando agli ultimi aggiornamenti meteo l'alta pressione sarà la protagonista anche dei primi giorni di marzo che segnano l'inizio della primavera meteorologica.

