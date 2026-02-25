Meteo prossimi giorni: nebbie dal Piemonte all'Emilia Romagna

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano la presenza di alta pressione sull'Italia, ma sottolineano che occorrerà fare attenzione alle nebbie soprattutto tra Piemonte ed Emilia Romagna. Non solo sole e temperature in rialzo, ma anche problemi alla viabilità. Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni: le previsioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni continuano a confermare la persistenza della struttura di alta pressione sull’area mediterranea e sull’Europa meridionale, ma con tendenza ad estendersi temporaneamente verso l’Europa centrale e il Baltico dove, fino a giovedì, formerà un muro invalicabile nei confronti delle perturbazioni atlantiche.

In tal modo, sull’Italia persisteranno condizioni di tempo stabile, caratterizzato dalla presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più su pianure e valli del Centro-Nord e nel settore ligure e tirrenico.

Cosa succederà verso il fine settimana? Venerdì l’anticiclone resterà ancora saldo sull’Italia, dove la situazione non subirà cambiamenti rilevanti. Sul centro dell'Europa, invece, la struttura si indebolirà per l’arrivo di una modesta perturbazione che sabato, con la sua parte più sfilacciata e debole, dovrebbe riuscire a lambire anche le nostre regioni, ma con fenomeni che, stando alle proiezioni attuali, sembrerebbero molto scarsi.

Cosa porterà alla formazione di nebbie e quali saranno le conseguenze? L’atmosfera statica favorirà nei prossimi giorni la formazione di strati di nubi basse o nebbie su gran parte delle pianure e coste del Nord Italia, nelle valli del Centro, sulle regioni tirreniche, lungo le coste adriatiche del Centro Italia e anche in Sardegna.

Le conseguenze? Ebbene, come prevedibile il ristagno dell'aria riguarderà anche gli inquinanti con probabile peggioramento della qualità dell’aria, specie nelle grandi aree urbane.

Le previsioni giorno dopo giorno

Nello specifico la giornata di mercoledì 25 febbraio è all'insegna del tempo stabile, ma con la presenza di molte nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura fra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, in graduale diradamento nel pomeriggio, ma in nuova formazione dalla tarda sera. Maggiori schiarite nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita al Nord-Est.

Giovedì, invece, avremo una giornata soleggiata sulle aree alpine, in Liguria, lungo tutta la dorsale appenninica, Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Nel resto d’Italia, tempo inizialmente molto nuvoloso o nebbioso ma con tendenza a graduali schiarite.

Il grigiore e la visibilità ridotta potrebbero persistere anche nel pomeriggio sul settore dell’alto Adriatico tra Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e nord delle Marche. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento sulla Liguria.