FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: marzo inizia all'insegna del bel tempo?

Meteo weekend: marzo inizia all'insegna del bel tempo?

Clima stabile e soleggiato in Italia negli ultimi giorni di febbraio 2026: che tempo farà a marzo?
Clima26 Febbraio 2026 - ore 18:27 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Febbraio 2026 - ore 18:27 - Redatto da Meteo.it

Prosegue il dominio dell'alta pressione in Italia fino al weekend con clima stabile e soleggiato. Stabili anche le temperature con valori di stampo primaverile. Le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole in Italia: nel weekend cambia tutto?

L’alta pressione resta l'indiscussa protagonista sull’Italia con un clima stabile, soleggiato e senza piogge. Non si escludono nelle prime ore del mattino la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Dal punto di vista termico le temperature restano al di sopra delle medie stagionali con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria nelle grandi città.

In vista del weekend è previsto un indebolimento dell'alta pressione per il transito di una nuova perturbazione i cui effetti si faranno sentire solo nelle regioni del Nord. Tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, infatti, le previsioni delineano piogge e temporali, ma solo sulle regioni settentrionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 26 febbraio 2026: l'alta pressione garantisce un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Attenzione solo alla presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi compatti in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord e sulle coste tirreniche del Centro.

In serata sono diffuse anche sull'Emilia Romagna, basso Veneto e poi nella notte in gran parte del Centro-Nord, fino alle coste della Campania. Le temperature minime sono in lieve calo al Nord, mentre le massime restano stabili.

Venerdì 27 febbraio 2026 cieli nuvolosi con nebbie nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sul medio Adriatico e sui litorali tirrenici fino alla Campania. Soleggiato su Alpi, Appennino centrale e gran parte del Sud. Dal pomeriggio schiarite diffuse, mentre ancora molte nuvole in Veneto ed Emilia Romagna e tra Liguria e alta Toscana. Temperature in calo nelle aree con nubi e foschie più persistenti.

Meteo, le previsioni di fine febbraio e inizio marzo 2026

L'ultimo weekend di febbraio 2026 è nel segno dell'alta pressione anche se in vista dell'arrivo di marzo 2026 è atteso un primo indebolimento con l'arrivo di piogge e temporali sulle regioni settentrionali tra lunedì 1 e martedì 2 marzo. Nel resto del Paese, invece, prosegue una fase climatica di stampo primaverile con sole e bel tempo.

Sabato 28 febbraio 2026 ci saranno nuvole sparse e nebbie sin dalle prime ore del mattino su pianura Padana, lungo l’alto Adriatico, valli e lungo molti tratti costieri del Centro-Sud. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con temperature stabili e miti.

Per la giornata di domenica 1 marzo 2026 le previsioni meteo delineano una situazione per lo più uguale con nuvole nelle prime ore del mattino nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna, ma senza piogge significative. Bel tempo, invece, al Centro-Sud con temperature primaverili.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo prossimi giorni: alta pressione e temperature in rialzo?
    Clima25 Febbraio 2026

    Meteo prossimi giorni: alta pressione e temperature in rialzo?

    Clima stabile e soleggiato in Italia con temperature in aumento da Nord a Sud. Le previsioni meteo.
  • Meteo prossimi giorni: nebbie dal Piemonte all'Emilia Romagna
    Clima25 Febbraio 2026

    Meteo prossimi giorni: nebbie dal Piemonte all'Emilia Romagna

    Le news di meteo per i prossimi giorni segnalano la presenza di nebbie dal Piemonte all'Emilia e mettono in guardia sulla qualità dell'aria.
  • Bufera di neve storica e trasporti nel caos a New York. Le immagini
    Clima24 Febbraio 2026

    Bufera di neve storica e trasporti nel caos a New York. Le immagini

    Una potente tempesta di neve ha colpito New York City, Long Island e gli stati limitrofi con accumuli di più di 60 cm.
  • Meteo, previsioni: che tempo farà negli ultimi giorni del mese di febbraio?
    Clima24 Febbraio 2026

    Meteo, previsioni: che tempo farà negli ultimi giorni del mese di febbraio?

    L'alta pressione resta protagonista in Italia con tempo soleggiato e temperature superiori alla media. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Tendenza24 Febbraio 2026
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Febbraio ore 22:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154