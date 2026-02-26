Meteo weekend: marzo inizia all'insegna del bel tempo?

Prosegue il dominio dell'alta pressione in Italia fino al weekend con clima stabile e soleggiato. Stabili anche le temperature con valori di stampo primaverile. Le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole in Italia: nel weekend cambia tutto?

L’alta pressione resta l'indiscussa protagonista sull’Italia con un clima stabile, soleggiato e senza piogge. Non si escludono nelle prime ore del mattino la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Dal punto di vista termico le temperature restano al di sopra delle medie stagionali con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria nelle grandi città.

In vista del weekend è previsto un indebolimento dell'alta pressione per il transito di una nuova perturbazione i cui effetti si faranno sentire solo nelle regioni del Nord. Tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, infatti, le previsioni delineano piogge e temporali, ma solo sulle regioni settentrionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 26 febbraio 2026: l'alta pressione garantisce un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Attenzione solo alla presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi compatti in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord e sulle coste tirreniche del Centro.

In serata sono diffuse anche sull'Emilia Romagna, basso Veneto e poi nella notte in gran parte del Centro-Nord, fino alle coste della Campania. Le temperature minime sono in lieve calo al Nord, mentre le massime restano stabili.



Venerdì 27 febbraio 2026 cieli nuvolosi con nebbie nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sul medio Adriatico e sui litorali tirrenici fino alla Campania. Soleggiato su Alpi, Appennino centrale e gran parte del Sud. Dal pomeriggio schiarite diffuse, mentre ancora molte nuvole in Veneto ed Emilia Romagna e tra Liguria e alta Toscana. Temperature in calo nelle aree con nubi e foschie più persistenti.

Meteo, le previsioni di fine febbraio e inizio marzo 2026

L'ultimo weekend di febbraio 2026 è nel segno dell'alta pressione anche se in vista dell'arrivo di marzo 2026 è atteso un primo indebolimento con l'arrivo di piogge e temporali sulle regioni settentrionali tra lunedì 1 e martedì 2 marzo. Nel resto del Paese, invece, prosegue una fase climatica di stampo primaverile con sole e bel tempo.

Sabato 28 febbraio 2026 ci saranno nuvole sparse e nebbie sin dalle prime ore del mattino su pianura Padana, lungo l’alto Adriatico, valli e lungo molti tratti costieri del Centro-Sud. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con temperature stabili e miti.

Per la giornata di domenica 1 marzo 2026 le previsioni meteo delineano una situazione per lo più uguale con nuvole nelle prime ore del mattino nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna, ma senza piogge significative. Bel tempo, invece, al Centro-Sud con temperature primaverili.