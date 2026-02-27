Meteo, primavera metereologica al via con la pioggia?

Cosa dicono le previsioni meteo per il primo di marzo 2026? La primavera metereologica prenderà il via con la pioggia? Ebbene l'alta pressione dominerà la scena sull'Italia in questi ultimi giorni di febbraio con un clima tipico del mese di aprile. A inizio marzo, però, l'anticiclone si indebolità lievemente lasciando spazio al ritorno di qualche pioggia. Ecco tutti i dettagli

Meteo, primavera meteorologica: le previsioni nel dettaglio

Il mese di febbraio e l’inverno meteorologico si chiudono con l’alta pressione. La primavera meteorologica prende invece il via con la pioggia? Le previsioni meteo per i prossimi giorni assicurano tempo stabile e in gran parte asciutto per la fine di questo mese. Al Centro-Nord permangono nebbie e strati nuvolosi bassi, in un contesto di temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali. In questo contesto, però, la stabilità atmosferica e la scarsa circolazione dei venti favoriscono anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Con l’avvio di marzo l’anticiclone, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento sul suo fianco occidentale. Ne approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale. Cosa comporterà? Le previsioni meteo sottolineano, grazie alle attuali proiezioni, tra domenica 1 marzo e l’inizio della settimana, l'arrivo di alcune precipitazioni che potrebbero interessare le regioni settentrionali, accompagnate anche da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente.

I dettagli giorno per giorno

Febbraio all'insegna delle temperature miti e del sole e Marzo "pazzerello e con l'ombrello". Forse sì. Per ora sappiamo, visto che le previsioni per l'inizio del mese sono incerte, che nella giornata di sabato 28 febbraio avremo strati nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, per lo più diradamento nel corso della giornata. Per il resto tempo soleggiato, con il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna, più estese e dense dalla sera al Nord-Ovest. Temperature massime in lieve flessione al Nord, senza grandi variazioni altrove, sempre decisamente miti e superiori alla norma, specie nelle aree assolate dove si potranno sfiorare i 20 gradi.

Nei primi giorni di marzo su gran parte dell’Europa centro-meridionale e dell’area mediterranea dovrebbe ancora prevalere un campo di pressione relativamente alta e livellata. Si tratterà però di un anticiclone meno robusto rispetto a quello attuale, specie in quota dove le correnti diverranno più ondulate per il transito di modesti disturbi che dall’Atlantico si infiltreranno verso il continente. Oltre a ciò è previsto che arrivi una circolazione di bassa pressione che tenderà ad approfondirsi con centro sul Marocco da dove potrà influire sull’andamento del tempo della penisola iberica e del Mediterraneo occidentale fino a lambire le nostre Isole maggiori dove potrà instaurarsi un flusso umido sciroccale. Ecco perché sull’Italia i passaggi nuvolosi potranno divenire più probabili.

Dove pioverà? Domenica 1° marzo, invece, dovrebbero prevalere le nuvole al Nord, nel settore ligure, sul medio Adriatico e in Sardegna, nuvole che faranno calare il rischio di nebbie in questi settori. In particolare le nuvole saranno in ulteriore intensificazione nella seconda parte del giorno al Nordovest con la possibilità di deboli precipitazioni in Valle d’Aosta e nel nord ed ovest del Piemonte con neve nei settori alpini oltre i 1700 metri circa. Sul resto d’Italia tempo un po’ più soleggiato con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, specie nelle zone interne e nel settore ionico; nel primo mattino possibili locali nebbie nelle valli interne del Centro. Potremo avere, invece, altre precipitazioni, lunedì 2 marzo, tra il settore attorno al Ligure e le regioni settentrionali.