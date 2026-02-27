Meteo weekend: temperature in lieve flessione, ma tempo asciutto

Il mese di febbraio 2026 e l'inverno meteorologico si chiudono all'insegna dell'alta pressione in Italia. Clima mite e soleggiato in gran parte del Paese con una primavera anticipata che ha riportato il sole dopo settimane di piogge e maltempo.

Meteo, le previsioni dell'ultimo weekend di febbraio 2026

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista in Italia con gli ultimi giorni di febbraio 2026 nel segno di un clima mite e soleggiato lungo tutto lo stivale. Nel regioni del Centro-Nord permangono nebbie e strati nuvolosi bassi, ma in un contesto climatico con temperature di gran lunga superiori alla media con anche +6/8° e lo zero termico che sfiora i 3000 metri. Il mese di marzo 2026 delinea un primo indebolimento dell'alta pressione per il transito di una nuova perturbazione i cui effetti si faranno sentire solo nelle regioni del Nord. Nel resto del Paese permane un clima caldo e soleggiato.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 27 febbraio 2026: cieli grigi e nebbie nelle prime ore del mattino nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sui litorali tirrenici fino all’alta Calabria tirrenica, sulla Sicilia occidentale e meridionale e lungo le coste della Sardegna. Con il passare delle ore il tempo si fa soleggiato con la persistenza di alcuni banchi di nubi basse, più probabili lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna e in Liguria. Stabili le temperature senza grandi variazioni e valori compresi tra 15 e 20 gradi.

Sabato 28 febbraio 2026 ancora nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud. Nel resto del giorno tempo soleggiato con qualche velature al Nord e sulla Sardegna. Stabili le temperature con valori superiori alla media e picchi di anche 20°.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di marzo 2026

Il mese di marzo 2026 inizia nel segno dell'alta pressione che garantirà in gran parte d'Italia un clima stabile e soleggiato con temperature superiori alla media. Nei primi giorni della prossima settimana si delinea una circolazione di bassa pressione che, con il passare dei giorni, potrà lambire anche la Sicilia e la Sardegna. Non si esclude il passaggio di sistemi nuvolosi con il rischio del ritorno del maltempo da lunedì 2 marzo 2026 tra il settore attorno al Ligure e le regioni settentrionali. Nonostante tutto il clima dovrebbe restare mite.

Nel dettaglio domenica 1 marzo 2026 nuvole sparse al Nord, Liguria e Sardegna con il rischio di nebbie. Nel corso della giornata nuvole in intensificazione nella seconda parte del giorno al Nordovest con la possibilità di piogge in Valle d’Aosta e nel nord ed ovest del Piemonte con neve nei settori alpini oltre i 1700 metri circa. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con il rischio di nuvole nelle zone interne e nel settore ionico. In lieve calo le temperature al Nord.

Lunedì 2 marzo 2026 ancora nuvole al Nord e lungo il settore ligure con il rischio di piogge e temporali tra la Liguria e il Nord-Ovest della Toscana, basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia. Stabili le temperature, ma venti in intensificazione per la presenza dello Scirocco sulla Sardegna dove sono previsti, tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, piogge e rovesci. Tempo asciutto, invece, nel resto del Paese. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.