Meteo Italia: temperature fino a 20°C, poi piogge e temporali tra giovedì e venerdì

Il lieve e temporaneo indebolimento della struttura anticiclonica si fa sentire anche in Italia con l'arrivo di deboli piogge lungo tutto lo stivale. Si tratta di una fase temporanea, visto che nei prossimi giorni è previsto il ritorno del sole.

Meteo, deboli piogge in Italia dopo la primavera anticipata

L'alta pressione mostra i primi segni di indebolimento anche in Italia con il ritorno di una fase climatica instabile e variabile segnata da nuvole e deboli piogge che interesseranno gran parte del Paese. Dal punto di vista termico non cambia nulla, anzi il clima resterà mite con temperature che sfioreranno anche i 20°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 3 marzo 2026: alternanza di nuvole e schiarite con tratti soleggiati su Alpi, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, dal pomeriggio anche sulle pianure di Nord-Ovest e in serata al Nord-Est. Dal pomeriggio nuvole in aumento su Sardegna e Sicilia con il rischio di piogge. Stabili le temperature massime con valori compresi tra i 14-20°.

Mercoledì 4 marzo 2026 al Nord bel tempo con sole ad eccezione di nebbie nelle prime ore del mattino sulla val padana, in Emilia Romagna. Nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di sporadiche piogge. Stabili e senza grandi variazioni le temperature che sfioreranno i 20° in Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del weekend

La seconda parte della settimana delinea per l'Italia una fase climatica incerta anche se, dati alla mano, l'alta pressione dovrebbe cedere soprattutto nelle regioni del Sud e Isole dove si profila il rischio di qualche debole e sporadico temporali.

L'aria mite, anomala per questo inizio di marzo, si farà sentire con temperature di gran lunga superiori alla media di anche +6-8° rispetto ai valori medi del periodo con lo zero termico che in montagna raggiungerà i 2700-2800 metri.

Nella giornata di giovedì 5 marzo 2026 nuvole sparse su Sardegna e la Sicilia, ma senza piogge. Nel resto d'Italia clima stabile e soleggiato, in particolare nelle ore diurne. Dal punto di vista termico temperature senza grandi variazioni con le massime intorno ai 15-16 gradi al Nord e 17-19 al Centro-Sud.

In vista del weekend del 7-8 marzo e della Festa della Donna, si delinea un tempo mite e soleggiato con un nuovo aumento delle temperature.