Meteo, allerta arancione e gialla il 6 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 marzo 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate.
Clima5 Marzo 2026 - ore 17:27 - Redatto da Meteo.it
Dopo settimane all'insegna dell'anticiclone in gran parte d'Italia, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo. Scopriamo dove scatta l'allerta arancione e gialla.

Allerta arancione il 6 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

L'anticiclone che da settimane sta interessando l'Italia garantendo un clima mite e primaverile comincia a mostrare i primi segni di cedimento. Nelle prossime ore, infatti, è previsto il passaggio della perturbazione n.2 di marzo diretta verso il Sud Italia e in particolare sulle Isole maggiori. Tra le regioni più a rischio c'è la Sardegna dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione che segnala una criticità moderata per fenomeni meteorologici o idrogeologici intensi. In caso di allerta arancione si parla di un rischio elevato per la popolazione, con possibili danni diffusi a edifici, infrastrutture, frane, inondazioni e interruzioni della viabilità.

Ecco le zone della Sardegna dove scatta l'allerta arancione per rischio idrogeologico il 6 marzo 2026:

Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla in Sicilia e Sardegna

Sempre per venerdì 6 marzo 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla in Italia. Nonostante la presenza di una massa d'aria mite lungo tutto lo stivale, nelle prossime ore è previsto il transito di un sistema perturbato che interesserà principalmente le Isole maggiori. Nel dettaglio tra le regioni maggioramente a rischio c'è la Sicilia dove per venerdì 6 marzo 2026 è stata comunicata l'allerta meteo gialla per rischio temporali. A seguire le zone a rischio:

Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Non solo, massima allerta anche in Sardegna dove è stata diramata per venerdì 6 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali, come fiumi, torrenti, provochi alluvioni ed esondazioni, danneggiando persone, beni e infrastrutture. Tra le zone a rischio ci sono: Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa il 6 marzo 2026 nelle regioni e zone:

  • Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
