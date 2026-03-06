FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo Italia: venerdì piogge sulle Isole, ma nel weekend regge l’anticiclone

Torna il maltempo sulle Isole, mentre nel resto d'Italia permane la presenza dell'anticiclone. Le previsioni meteo.
Clima6 Marzo 2026 - ore 14:00 - Redatto da Meteo.it
Weekend dinamico in Italia con il transito della perturbazione n.2 di marzo che ha riportato piogge e temporali su Sardegna e Sicilia. Nel resto del Paese resiste l'anticiclone con sole e bel tempo.

Meteo, maltempo e allerte su Sardegna e Sicilia

Piogge e temporali al Sud Italia, in particolare sulle Isole maggiori dove è stata diramata una duplice allerta meteo arancione e gialla per la giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026. Il passaggio della perturbazione n.2 del mese si è fatta sentire con fenomeni temporaleschi intensi su Sardegna e Sicilia, mentre nel resto del Paese clima stabile e soleggiato.

Nel weekend del 7-8 marzo 2026, Festa della Donna, la perturbazione si indebolirà, ma i suoi effetti si faranno sentire  fra la Sardegna, il Sud e parte del Centro. Non si esclude il rischio di rovesci o temporali nelle ore centrali del giorno sulle Isole e in diverse aree interne del Centro-Sud. Anche l'inizio della prossima settimana delinea un clima variabile nelle regioni del Sud e Isole, mentre da metà settimana si delinea il ripristino dell’alta pressione nel Mediterraneo con il ritorno di un tempo stabile da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 6 marzo 2026: nuvole sparse e piogge intense su Sicilia e Sardegna in estensione anche sulla Calabria. Clima stabile nel resto d'Italia con la formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura Padana e lungo il versante adriatico. Dal punto di vista termico temperature massime in crescita al Nord, mentre stabili al Centro-Sud.

Sabato 7 marzo 2026 ancora nuvole e piogge sulle Isole maggiori, anche se il maltempo potrebbe interessare con il passare delle ore anche Calabria, Basilicata, Appennino campano e Puglia meridionale. Non si esclude nel corso della giornata qualche debole pioggia anche sulla Sicilia, Lazio e rilievi abruzzesi e molisani. Stabili le temperature con valori di gran lunga superiore alla media del periodo.

Meteo, le previsioni del weekend della Festa della Donna 2026

Nuvole sparse nel fine settimana in Italia con il rischio di rovesci e temporali non solo sulle Isole maggiori anche nelle zone di Nord-Est. La presenza di un vortice di bassa pressione lungo il Mediterraneo ha riportato il maltempo non solo nella Penisola Iberica, ma anche verso le nostre regioni. La situazione andrà a peggiorare la prossima settimana con l'arrivo di nuove perturbazioni dirette sulle Isole maggiori, regioni del Sud, versanti tirrenici e Nord-Ovest. Tutto cambia da mercoledì 11 marzo con il ripristino di condizioni meteo più stabili e soleggiate.

Domenica 8 marzo 2026, giorno della Festa della Donna, nuvole sparse sulle regioni del Centro-Sud ed estremo Nord-Ovest con il rischio di piogge e temporali sulle Isole maggiori e gran parte delle regioni del Sud e zone interne del Centro. Non si esclude qualche sporadica piogge anche al Nord, in particolare Lombardia, Emilia e Nord-Est. Dal punto di vista termico temperature stabili.

Lunedì 9 marzo 2026 clima instabile con il rischio di piogge e temporali deboli e intermittenti in Sardegna, Sicilia, regioni centro-meridionali, Ponente Ligure e Piemonte. Non si esclude la presenza di nubi basse e nebbie nella Pianura Padana. Temperature stabili lungo tutto lo stivale.

