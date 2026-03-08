FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, Italia divisa tra alta pressione e maltempo: le previsioni

Piogge e temporali al Sud e cielo sereno o poco nuvoloso al Nord: le previsioni meteo di inizio settimana.
Clima8 Marzo 2026 - ore 10:21 - Redatto da Meteo.it
L'alta pressione che ha dominato l'Italia per gran parte della scorsa settimana si fa sempre più debole lasciando spazio così al transito di nuove perturbazioni. Piogge e temporali in diverse regioni con tanto di allerte meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia dopo il dominio dell'alta pressione

Clima instabile e variabile in gran parte d'Italia dopo un lungo periodo segnato dall'anticiclone. Il weekend del 7-8 marzo, giorno della Festa della Donna, segna il transito di una nuova intensa perturbazione sulle regioni del Sud interessate anche da una allerta meteo gialla. L'inizio della prossima settimana, invece, vede un Paese climaticamente diviso: cielo sereno o poco nuvoloso in Lombardia, Nord-Est e Sicilia; nebbie in Emilia Romagna, mentre maltempo con piogge e temporali nel resto del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 9 marzo 2026: tornano piogge e temporali in gran parte del Paese, mentre dal pomeriggio nuvole sparse sulle regioni del Nord, Marche ed Abruzzo. Clima instabile nel resto del Paese con il rischio di rovesci e isolati temporali. Dal punto di vista termico cambia poco: le temperature restano stabili con valori di gran lunga superiori alla norma.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana in Italia?

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana delineano una Italia divisa tra alta pressione a maltempo. Nella giornata di martedì 10 marzo 2026 è previsto il transito di una nuova perturbazione con nuvole in gran parte del paese e il rischio di piogge diffuse su Liguria, Piemonte, Toscana, Marche, Sicilia, Basilicata e Calabria. Calano, anche se di poco, le temperature nelle regioni del Nord.

Mercoledì 11 marzo 2026 nelle prime ore del mattino nebbie sulle pianure del Nord. Nuvole sparse, invece, su Liguria e Toscana con il rischio di isolate piogge. Sul resto del Paese torna il sole, ma con il passare delle ore non si esclude il rischio di nuovi temporali sulle zone interne del Centro e a ridosso dell’Appennino emiliano. Dal punto di vista termico temperature in crescita al Nord e sulla Toscana. Dati alla mano la giornata di giovedì 12 marzo si delinea climaticamente stabile con il rischio di sporadiche piogge solo in prossimità delle zone di montagna. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.

