FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo settimana: alta pressione in indebolimento, cambiamento in ...

Meteo settimana: alta pressione in indebolimento, cambiamento in arrivo. Le previsioni

Clima variabile in Italia dopo settimane segnate dall'alta pressione: tornano le piogge in diverse regioni.
Clima9 Marzo 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Marzo 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it

Al via una nuova settimana con l'indebolimento dell'alta pressione tale da permettere afflussi di aria instabile e il rischio di piogge e temporali in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima instabile con maltempo in Italia

L'alta pressione inizia ad indebolirsi anche in Italia lasciando spazio a correnti di aria instabile lungo tutto lo stivale. Torna il maltempo in diverse regioni del Paese, in particolare il Sud e Isole.

Intanto da martedì 10 marzo 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.1 del mese, diretta questa volta sulle regioni del Nord. Le previsioni meteo delineano anche per il resto della settimana clima instabile e variabile. Non cambiano le temperature che resteranno stazionarie su valori di gran lunga superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 9 marzo 2026: nuvole sparse nelle prime ore del mattino su Lombardia e Nord-Est con nebbie in pianura fra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. Nuvole sparse nel resto d'Italia con il rischio di piogge dapprima sulla Puglia e poi dal pomeriggio anche nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole. Temperature stabili con valori massimi sempre nella media o poco oltre.

Martedì 10 marzo 2026 nuvole diffuse e rischio piogge sulle zone di Nord-Ovest. Torna anche la neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio il clima peggiorerà in gran parte del Paese, in particolare su Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna con il rischio di piogge e temporali intensi. Dal punto di vista termico temperature minime in aumento al Nord, mentre calano le massime. Al Centro-Sud temperature stazionarie.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La parte centrale della settimana delinea un clima instabile in Italia accompagnato da una massa d'aria mite considerando il periodo dell'anno.

Nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026 nuvole sparse al Nord con il rischio di temporali su Liguria e Veneto. Anche al Centro alternanza di nuvole e piogge che si faranno più intense con il passare delle ore. Al Sud e Isole, invece, schiarite diffuse con cumuli pomeridiani più innocui. In crescita le temperature al Nord-Ovest.

Giovedì 12 marzo 2026 gli effetti della perturbazione n.10 del mese si faranno sentire ancora nelle regioni del Nord con precipitazioni intense sulla Lombardia e regioni di Nord-Est. Nevicate almeno oltre i 1500 metri, nei settori alpini almeno oltre i 1500 metri. Temperature senza grandi variazioni e venti sempre in prevalenza deboli.

Da venerdì 13 marzo 2026, invece, si delinea un miglioramento con schiarite sulle regioni del Nord, ma attenzione, non si esclude il rischio di locali rovesci o isolati temporali, più probabili nelle zone interne ma non esclusi anche in aree costiere.

Infine in vista del weekend si profila un ulteriore indebolimento dell'alta pressione con il ritorno del maltempo, l'irruzione di un fronte freddo e temperature più vicine alla norma. Come sempre per dettagli e conferme vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio
    Clima9 Marzo 2026

    Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio

    Nuova allerta meteo gialla il 10 marzo 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
  • Meteo, allerta gialla il 9 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima8 Marzo 2026

    Meteo, allerta gialla il 9 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta l'allerta gialla in Italia per rischio maltempo e criticità il 9 marzo 2026: tutte le zone interessate.
  • Meteo, Italia divisa tra alta pressione e maltempo: le previsioni
    Clima8 Marzo 2026

    Meteo, Italia divisa tra alta pressione e maltempo: le previsioni

    Piogge e temporali al Sud e cielo sereno o poco nuvoloso al Nord: le previsioni meteo di inizio settimana.
  • Meteo Italia: venerdì piogge sulle Isole, ma nel weekend regge l’anticiclone
    Clima6 Marzo 2026

    Meteo Italia: venerdì piogge sulle Isole, ma nel weekend regge l’anticiclone

    Torna il maltempo sulle Isole, mentre nel resto d'Italia permane la presenza dell'anticiclone. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
Tendenza9 Marzo 2026
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend.
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tendenza8 Marzo 2026
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tempo molto variabile da metà settimana con instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Temperature ancora sopra la norma. La tendenza meteo dall'11 marzo
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
Tendenza7 Marzo 2026
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
L'Italia rimane a metà strada tra l'alta pressione e alcune correnti instabili. Temperature ancora sopra le medie. La tendenza meteo dal 10 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Marzo ore 19:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154