Meteo settimana: alta pressione in indebolimento, cambiamento in arrivo. Le previsioni

Al via una nuova settimana con l'indebolimento dell'alta pressione tale da permettere afflussi di aria instabile e il rischio di piogge e temporali in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima instabile con maltempo in Italia

L'alta pressione inizia ad indebolirsi anche in Italia lasciando spazio a correnti di aria instabile lungo tutto lo stivale. Torna il maltempo in diverse regioni del Paese, in particolare il Sud e Isole.

Intanto da martedì 10 marzo 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.1 del mese, diretta questa volta sulle regioni del Nord. Le previsioni meteo delineano anche per il resto della settimana clima instabile e variabile. Non cambiano le temperature che resteranno stazionarie su valori di gran lunga superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 9 marzo 2026: nuvole sparse nelle prime ore del mattino su Lombardia e Nord-Est con nebbie in pianura fra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. Nuvole sparse nel resto d'Italia con il rischio di piogge dapprima sulla Puglia e poi dal pomeriggio anche nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole. Temperature stabili con valori massimi sempre nella media o poco oltre.

Martedì 10 marzo 2026 nuvole diffuse e rischio piogge sulle zone di Nord-Ovest. Torna anche la neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio il clima peggiorerà in gran parte del Paese, in particolare su Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna con il rischio di piogge e temporali intensi. Dal punto di vista termico temperature minime in aumento al Nord, mentre calano le massime. Al Centro-Sud temperature stazionarie.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La parte centrale della settimana delinea un clima instabile in Italia accompagnato da una massa d'aria mite considerando il periodo dell'anno.

Nella giornata di mercoledì 11 marzo 2026 nuvole sparse al Nord con il rischio di temporali su Liguria e Veneto. Anche al Centro alternanza di nuvole e piogge che si faranno più intense con il passare delle ore. Al Sud e Isole, invece, schiarite diffuse con cumuli pomeridiani più innocui. In crescita le temperature al Nord-Ovest.

Giovedì 12 marzo 2026 gli effetti della perturbazione n.10 del mese si faranno sentire ancora nelle regioni del Nord con precipitazioni intense sulla Lombardia e regioni di Nord-Est. Nevicate almeno oltre i 1500 metri, nei settori alpini almeno oltre i 1500 metri. Temperature senza grandi variazioni e venti sempre in prevalenza deboli.

Da venerdì 13 marzo 2026, invece, si delinea un miglioramento con schiarite sulle regioni del Nord, ma attenzione, non si esclude il rischio di locali rovesci o isolati temporali, più probabili nelle zone interne ma non esclusi anche in aree costiere.

Infine in vista del weekend si profila un ulteriore indebolimento dell'alta pressione con il ritorno del maltempo, l'irruzione di un fronte freddo e temperature più vicine alla norma. Come sempre per dettagli e conferme vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.