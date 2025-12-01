FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cos'è l'inverno meteorologico e perché inizia oggi, 1 dicembre

Cos'è l'inverno meteorologico e perché inizia oggi, 1 dicembre

Oggi, 1° dicembre, inizia l'inverno (ma solo quello meteorologico), una stagione complessa e affascinante. Per quella astronomica dovremmo attendere il solstizio d'inverno.
Calendario1 Dicembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it
Calendario1 Dicembre 2025 - ore 12:18 - Redatto da Meteo.it

Oggi, 1 dicembre, non inizia solo l'ultimo mese del 2025, ma anche l'inverno meteorologico, una stagione complessa e affascinante nella quale clima, uomo e natura si intrecciano in modo sorprendente. L'inverno non è soltanto neve e giacche pesanti, ma si distingue per fenomeni atmosferici particolari, cambiamenti nella natura ed effetti tangibili sul nostro organismo.

Inverno meteorologico al via oggi, 1° dicembre

L'inverno meteorologico è definito dai climatologi sulla base dei mesi più freddi dell'anno, che nell'Emisfero Nord comprendono dicembre, gennaio e febbraio. Questa suddivisione risponde a esigenze pratiche, come la raccolta uniforme dei dati climatici: dividere l'anno solare in 4 stagioni di tre mesi completi ciascuna rende più semplice confrontare temperature, precipitazioni e venti tra i diversi periodi. Questa divisione consente anche di realizzare statistiche stagionali affidabili e di monitorare fenomeni come gelo, neve e ondate di freddo.

Le stagioni meteorologiche sono quindi fissate regolarmente: l'inverno dal 1° dicembre al 28/29 febbraio, la primavera dal 1° marzo al 31 maggio, l'estate dal 1° giugno al 31 agosto e l'autunno dal 1° settembre al 30 novembre. Questo schema permette di associare ogni stagione ai mesi più caratteristici dal punto di vista climatico, evitando le variazioni legate ai movimenti della Terra intorno al Sole che segnano invece le stagioni astronomiche.

L'altro inverno: quando inizierà la stagione astronomica?

Come anticipato, quello che è iniziato oggi è l'inverno meteorologico: per quello astronomico dovremmo attendere ancora un po'. Quest'ultimo prenderà infatti il via ufficialmente il 21 dicembre alle 16:03 ora italiana, momento in cui avremmo il solstizio d'inverno. In quel preciso attimo il Sole raggiungerà la sua posizione più bassa nell'emisfero Nord, determinando il giorno più corto dell'anno (o, se preferite, la notte più lunga del 2025).

Dall'inizio dell'inverno astronomico in poi, le ore di luce inizieranno ad aumentare progressivamente, anche se le temperature rigide tipiche di questa stagione si registrano solitamente tra gennaio e febbraio. La differenza principale tra inverno meteorologico e astronomico è temporale: il primo segue i dati climatici, il secondo i fenomeni astronomici.  

Fenomeni scientifici tipici dell'inverno, impatto sulla natura e sull'uomo

L'inverno porta con sé una serie di fenomeni atmosferici e naturali di grande interesse. Le inversioni termiche che si verificano quando l'aria fredda resta al suolo e quella calda si stratifica sopra favoriscono la formazione di nebbie e l'accumulo di smog.

Gelo e brina si manifestano per via delle basse temperature, che portano alla formazione di strati di ghiaccio sulle piante e sulle superfici. La ridotta radiazione solare, dovuta all'inclinazione dell'asse terrestre, rende le giornate più brevi, mentre i venti freddi e l'aumento di precipitazioni, sotto forma di pioggia o neve, caratterizzano questa stagione.

Anche sulla natura questa stagione ha grande impatto: molti animali vanno in letargo, rallentando il metabolismo per risparmiare energia. Diverse specie di uccelli migrano verso climi più miti, mentre le piante decidue perdono le foglie per proteggersi dal grande freddo. Ghiacci e nevicate modificano gli ecosistemi e la disponibilità di cibo, cambiando gli equilibri naturali.

E sull'uomo? L'inverno influenza anche il nostro organismo. La riduzione di luce solare può alterare i ritmi circadiani, influenzando sonno, umore e produzione di melatonina. La minore esposizione al sole può anche causare carenze di vitamina D.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Saldi invernali 2026: calendario completo per ogni regione italiana
    Calendario28 Novembre 2025

    Saldi invernali 2026: calendario completo per ogni regione italiana

    Con la fine dell'anno arrivano i saldi invernale 2026, uno degli appuntamenti più attesi. Ecco le date regione per regione in Italia.
  • Bonus Elettrodomestici 2025: chi potrà richiederlo dal 4 dicembre
    Calendario25 Novembre 2025

    Bonus Elettrodomestici 2025: chi potrà richiederlo dal 4 dicembre

    Arriva la seconda chance per chi non è riuscito a ottenere il bonus elettrodomestici a novembre. Presto nuove risorse da destinare agli esclusi.
  • Bonus 2025 per gli over 70: chi può usufruire dello sconto sui bollettini
    Calendario24 Novembre 2025

    Bonus 2025 per gli over 70: chi può usufruire dello sconto sui bollettini

    Pagare i bollettini a tariffa ridotta è possibile per gli over 70 (e non solo). Ecco come richiedere lo sconto sulle commissioni.
  • Vacanze di Natale 2025: ecco quando iniziano e quando si rientra a scuola
    Calendario21 Novembre 2025

    Vacanze di Natale 2025: ecco quando iniziano e quando si rientra a scuola

    Con l'arrivo delle festività natalizie studenti e famiglie iniziano a chiedersi quando arrivano le vacanze di Natale 2025?
Ultime newsVedi tutte
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
Tendenza1 Dicembre 2025
Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza
La seconda parte della settimana sarà segnata ancora da molte fasi instabili con piogge e temporali diffusi. La tendenza meteo verso l'Immacolata
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Tendenza30 Novembre 2025
Meteo, via vai di perturbazioni nella prima settimana di dicembre: la tendenza da mercoledì 3
Una perturbazione dopo l'altra: ne arriveranno quattro entro il ponte dell'Immacolata! La tendenza meteo per la prima settimana di dicembre
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Tendenza29 Novembre 2025
Meteo, inizio dicembre tra schiarite, rovesci e incertezza: la tendenza da martedì 2
Italia in una fase di transizione a inizio dicembre, tra alta pressione e circolazione ciclonica, con instabilità soprattutto al Centro-Sud
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Dicembre ore 21:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154