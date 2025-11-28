Saldi invernali 2026: calendario completo per ogni regione italiana

Con l'arrivo delle festività natalizie oltre alle vacane di Natale cresce l'attesa per i saldi invernali 2026 in partenza con l'anno nuovo. Con l'inizio di un nuovo anno arriva anche uno degli appuntamenti più attesi da milioni di persone. Ecco il calendario con le date complete suddivise per regioni con la partenza dei saldi invernali 2026.

Quando partono i saldi invernali 2026?

Alzi la mano chi non sta già pensando, almeno un po', alla partenza dei saldi invernali 2026. Anche se negli ultimi anni con l'avvento del Black Friday è possibile accedere a sconti e promozioni anticipate, l'appuntamento con i saldi invernali resta sempre uno dei più attesi.

Per milioni di persone, infatti, i saldi rappresentano l'occasione ideale per rinnovare il guardaroba, ma anche acquistare quei capi che hanno inserito tra i preferiti nel carrello, ma a prezzi più accessibili. Anche per il 2026 sono previsti i saldi invernali, ma con date differenti a seconda della regione.

Nella maggior parte delle regioni italiane la data di partenza dei saldi invernali è fissata per sabato 3 gennaio 2025, ma cambia la durata. In Abruzzo e Molise, infatti, la durata dei saldi invernali 2026 è fissata a soli 30 giorni, mentre in Campania e Toscana fino a 60 giorni. Attenzione: non mancano delle eccezioni come la Valle D'Aosta che anticiperà i saldi 2026 dal venerdì 2 gennaio, mentre la Liguria posticiperà da giovedì 5 gennaio 2026.

Saldi invernali 2026: il calendario completo regione per regione

Ecco il calendario dei saldi invernali 2026 suddivisi per regione con la data di partenza e di durata: