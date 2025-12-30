Saldi 2026: quando iniziano e cosa c'è da sapere?

Dopo le feste di Natale e Capodanno arriva il momento dei saldi. Anche il nuovo anno inizia con la stagione invernale dei saldi 2026 attesi da milioni di italiani e da tutti gli amanti di moda e non solo. Scopriamo le date saldi 2026 suddivisi per regione e a cosa prestare attenzione prima di concludere gli acquisti.

Saldi 2026, come funzionano e quando iniziano

Ogni nuovo anno inizia con una tradizione imperdibile per tutti gli amanti dello shopping, e non solo: l'inizio dei saldi invernali. Ci siamo: da sabato 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali in buona parte d'Italia.

Un appuntamento anche per fashion addicted, ma anche per tutti gli appassionati di beauty, design e tecnologia visto che in tutti i negozi e catene iniziano promozioni e sconti. Milioni di italiani, infatti, hanno già preparato i carrelli pronti ad inaugurare il 2026 con i primi saldi invernali. Dal cappotto alle scarpe passando per oggetti di casa e design, tra pochi giorni al via uno dei periodi più attesi dell'anno.

Ma come funzionano i saldi? Durante il periodo dei saldi tantissimi prodotti vengono scontati del 20%, 30%, 40% e anche 50% permettendo a tantissime persone di portarsi a casa l'oggetto dei propri desideri. La trasparenza del prezzo resta fondamentale, visto che la normativa vigente prevede che il prezzo in saldo venga sempre confrontato con il prezzo di partenza o quello più basso applicato nell'ultimo mese. Quindi prima di acquistare un prodotto controllare sempre il prezzo originario, il prezzo in saldo e la percentuale di sconto.

Saldi 2026, il calendario regione per regione

Quando iniziano i saldi invernali 2026? La data di inizio è fissata per sabato 3 gennaio 2026, ma non mancano le eccezioni in diverse regioni. Anche la durata dei saldi 2026 varia, ma generalmente la chiusura è prevista tra fine febbraio e la prima settimana di marzo 2026.

Ecco nel dettaglio le date di inizio e fine dei saldi 2026 in Italia.