Saldi 2026: quando iniziano e cosa c'è da sapere?

Subito dopo Natale e Capodanno l'attenzione di milioni di italiani è rivolta ai saldi 2026. Ecco quando partono.
Calendario30 Dicembre 2025 - ore 14:07 - Redatto da Meteo.it

Dopo le feste di Natale e Capodanno arriva il momento dei saldi. Anche il nuovo anno inizia con la stagione invernale dei saldi 2026 attesi da milioni di italiani e da tutti gli amanti di moda e non solo. Scopriamo le date saldi 2026 suddivisi per regione e a cosa prestare attenzione prima di concludere gli acquisti.

Saldi 2026, come funzionano e quando iniziano

Ogni nuovo anno inizia con una tradizione imperdibile per tutti gli amanti dello shopping, e non solo: l'inizio dei saldi invernali. Ci siamo: da sabato 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali in buona parte d'Italia.

Un appuntamento anche per fashion addicted, ma anche per tutti gli appassionati di beauty, design e tecnologia visto che in tutti i negozi e catene iniziano promozioni e sconti. Milioni di italiani, infatti, hanno già preparato i carrelli pronti ad inaugurare il 2026 con i primi saldi invernali. Dal cappotto alle scarpe passando per oggetti di casa e design, tra pochi giorni al via uno dei periodi più attesi dell'anno.

Ma come funzionano i saldi? Durante il periodo dei saldi tantissimi prodotti vengono scontati del 20%, 30%, 40% e anche 50% permettendo a tantissime persone di portarsi a casa l'oggetto dei propri desideri. La trasparenza del prezzo resta fondamentale, visto che la normativa vigente prevede che il prezzo in saldo venga sempre confrontato con il prezzo di partenza o quello più basso applicato nell'ultimo mese. Quindi prima di acquistare un prodotto controllare sempre il prezzo originario, il prezzo in saldo e la percentuale di sconto.

Saldi 2026, il calendario regione per regione

Quando iniziano i saldi invernali 2026? La data di inizio è fissata per sabato 3 gennaio 2026, ma non mancano le eccezioni in diverse regioni. Anche la durata dei saldi 2026 varia, ma generalmente la chiusura è prevista tra fine febbraio e la prima settimana di marzo 2026.

Ecco nel dettaglio le date di inizio e fine dei saldi 2026 in Italia.

  • Abruzzo: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026;
  • Basilicata: dal 3 gennaio al 1° marzo 2026;
  • Calabria: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026;
  • Campania: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026;
  • Emilia-Romagna: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026;
  • Friuli Venezia Giulia: dal 3 gennaio al 31 marzo 2026;
  • Lazio: dal 3 gennaio al 15 febbraio 2026;
  • Lombardia: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026;
  • Piemonte: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026;
  • Sicilia: dal 3 gennaio al 15 marzo 2026;
  • Toscana: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026;
  • Veneto: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026;
  • Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2026;
  • Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2026;
  • Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026;
  • Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2026;
  • Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026;
  • Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026;
  • Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo 2026;
  • Provincia autonoma di Trento: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2026;
  • Provincia autonoma di Bolzano: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2026.
