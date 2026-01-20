FacebookInstagramXWhatsApp

Capodanno Cinese 2026: segni fortunati nell’anno del Cavallo di Fuoco

Quali sono i segni più fortunati del Capodanno Cinese 2026 che celebra l'anno del Cavallo di Fuoco?
Calendario20 Gennaio 2026 - ore 14:49 - Redatto da Meteo.it
Tutto pronto per il Capodanno Cinese 2026 che dà il via all'Anno del Cavallo di Fuoco. La data è fissata per il 17 febbraio 2026 e terminerà il 5 febbraio 2027. Scopriamo alcune curiosità sull'Anno del Cavallo di Fuoco, ma anche quali saranno i segni più fortunati.

Capodanno Cinese 2026: è l'anno del Cavallo di Fuoco    

Con l'arrivo del Capodanno Cinese 2026 inizia l'Anno del Cavallo di Fuoco, un lungo periodo che porterà energia, libertà e cambiamento. Il simbolo del Cavallo di Fuoco rappresenta la rinascita, ma anche la trasformazione. Una cosa è certa: il Capodanno Cinese 2026 sarà un anno di grande movimento ed evoluzione sulla scia del Cavallo di Fuoco, una combinazione astrologica che si ripete ogni 60 anni.

Il Cavallo, infatti, è il settimo animale dello zodiaco cinese e rappresenta la velocità, ma anche la libertà e l'indipendenza. Nella tradizione astrologica cinese il cavallo simboleggia il movimento, lo slancio verso il futuro. A tutto ciò si aggiunge l'elemento del Fuoco, inteso come passione ed energia, che amplifica il tutto. L’unione tra il Cavallo e l’elemento Fuoco crea un anno particolarmente intenso, caratterizzato da trasformazioni rapide e scelte coraggiose.

Capodanno Cinese 2026 nel segno del Cavallo di Fuoco: quali saranno i segni più fortunati?

Ma quali saranno i segni più fortunati del Capodanno Cinese 2026 nell'Anno del Cavallo di Fuoco? Tra i veri protagonisti c'è la Tigre, un segno che vivrà un anno di grandi opportunità sul lavoro e in amore. Nella sfera sentimentale nuovi elettrizzanti incontri per i single e momenti di grande complicità con il partner.

Anche per la Capra si delinea un anno importante: il segno dello zodiaco cinese, grande amica del Cavallo, vivrà un anno armonioso alla costante ricerca di crescita ed evoluzione. Nuovi incontri e conoscenze in ambito sentimentale per chi è single, mentre chi è in coppia potrà rafforzare un rapporto di lunga data.

L'Anno del Cavallo di Fuoco favorirà anche il Coniglio che, dopo un lungo periodo difficile, potrà ritrovare la forza e il coraggio di rimettersi in gioco vivendo mesi di serenità e gioia in amore e nel lavoro. Anche per i nati sotto il segno dello zodiaco del Cavallo si prospetta un anno pazzesco visto che entreranno nel Ben Ming Nian, un anno ricco di possibilità.

Tra i segni favoriti anche quello del Drago che potrà rafforzare e confermare dei rapporti già esistenti in amore e puntare a nuovi progetti sul lavoro. Per i nati sotto il segno del Topo, invece, si prospettano diverse sfide da affrontare sia sul lavoro che in amore. La parola d'ordine sarà la calma da non perdere evitando così di prendere decisioni affrettate.

