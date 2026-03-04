FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Giornata Internazionale della Donna 2026: le migliori idee per l’...

Giornata Internazionale della Donna 2026: le migliori idee per l’8 marzo tra benessere, cultura e relax

In occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra l'8 marzo, sono molte le proposte per un weekend davvero speciale.
Calendario4 Marzo 2026 - ore 13:51 - Redatto da Meteo.it
Calendario4 Marzo 2026 - ore 13:51 - Redatto da Meteo.it

L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza che quest'anno cade di domenica offrendo a molte persone la possibilità di vivere un'esperienza diversa. Oltre alle più tradizionali cene con le amiche, ci sono infatti tantissime proposte di percorsi di benessere, cultura e relax.

Idee per una Giornata Internazionale della Donna 2026 speciale

Come festeggiare la Giornata Internazionale della donna 2026? Da molti anni questa ricorrenza vede tante proposte, che spaziano tra Spa, musei, terme e manifestazioni, da affiancare al più tradizionale mazzetto di mimosa per rendere questa giornata davvero speciale.

Come negli anni passati, anche nel 2026 le opzioni a disposizione sono moltissime, anche perché quest'anno l'8 marzo cade di domenica ed è sicuramente più facile riuscire a ritagliarsi un po' di tempo per sé.

8 marzo in una Spa prestigiosa

Da sole o con le amiche del cuore, una giornata alle Spa è sicuramente una proposta allettante per trascorrere l'8 marzo. Il fatto che cada di domenica consente di programmare un breve soggiorno in qualche Spa anche distante da casa. Saranno sufficienti un costume da bagno e un paio di scarpe leggere, con tanta voglia di trascorrere qualche ora di relax per vivere un'esperienza che sicuramente lascerà un ricordo indelebile.  

Tra le possibili destinazioni non c'è che l'imbarazzo della scelta. Dai Bagni QC a Roma alle Terme di Saturnia in Toscana, passando per il resort di charme pugliese Borgo Egnazia e i trattamenti di aromaterapia che hanno rese famoso il Lefay Resort & Spa sul Lago di Garda, le proposte sono tantissime e perfette per chi ama concedersi un trattamento speciale e percorsi benessere.

Giornata delle donne al museo

Perché non cedere alla tentazione e concedersi un fine settimana all'insegna della cultura? Sono molti i musei italiani che in questo fine settimana offrono l'ingresso gratuito a tutte le donne, e in alcuni casi propongono anche visite guidate tematiche dedicate alla figura femminile nella storia dell'arte. Da Palazzo Pitti a Firenze Per scoprire se anche nella propria città ci sono iniziative simili è possibile consultare il sito del Ministero della Cultura.

Giornata delle donne, weekend lussuoso per l'8 marzo

Voglia di fuga dalla routine quotidiana? Il fine settimana dell'8 marzo potrebbe essere l'occasione perfetta per un breve viaggio o una mini crociera, da fare da sole o con le amiche del cuore o con il partner. Tra le tante offerte è sicuramente possibile trovare un'idea interessante. Alcune proposte di quest'anno prevedono:

  • Mini crociera sul Mediterraneo con MSC e Costa Crociere con itinerari di 3/4 giorni alla scoperta di Barcellona, Marsiglia e Napoli, tra spa a bordo, ristoranti gourmet e spettacoli esclusivi.
  • Crociera di lusso sulla Laguna di Venezia per chi cerca un’esperienza romantica tra le isole veneziane a bordo di una barca con cena a lume di candela.
  • Mini crociera sul Lago di Como con cena gourmet perfetta per un tour panoramico tra Bellagio e Varenna, con aperitivo e cena stellata a bordo.
  • Crociera fluviale sul Po con pernottamento in relais: un viaggio esclusivo tra le bellezze della Pianura Padana, con degustazioni di vini e soste in borghi storici.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Ora legale 2026, confermata la data: nessuna modifica in anticipo
    Calendario4 Marzo 2026

    Ora legale 2026, confermata la data: nessuna modifica in anticipo

    Ora legale 2026 quando arriva? È stata confermata la data e non vi è alcun anticipo. Ecco quando dovremo spostare le lancette avanti di un'ora.
  • Sagre, feste ed eventi di marzo 2026 in Italia
    Calendario27 Febbraio 2026

    Sagre, feste ed eventi di marzo 2026 in Italia

    Piatti tipici della tradizione locale, profumi inconfondibili di prodotti d'eccellenza, sono i protagonisti delle sagre di marzo.
  • Primavera 2026, i segnali del suo arrivo: dalle gemme sugli alberi ai primi fiori che sbocciano
    Calendario26 Febbraio 2026

    Primavera 2026, i segnali del suo arrivo: dalle gemme sugli alberi ai primi fiori che sbocciano

    La primavera è la stagione in cui riprende l'attività vegetativa e molti segnali del suo arrivo sono già sotto i nostri occhi.
  • Bonus bollette, cosa cambia? Importi, requisiti e modalità di erogazione
    Calendario24 Febbraio 2026

    Bonus bollette, cosa cambia? Importi, requisiti e modalità di erogazione

    Le agevolazioni per le famiglie vulnerabili offrono sconti sulle bollette. Le ultime news sul bonus sociale 2026.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Tendenza4 Marzo 2026
Meteo, la tendenza per il weekend del 7-8 marzo
Atmosfera instabile su Isole ed estremo Sud, nel resto del Paese prevarrà il sole con temperature miti. Nebbie al Nord. La tendenza meteo
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Tendenza3 Marzo 2026
Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza
Ultimi giorni della settimana con Italia divisa tra alta pressione e un vortice instabile in azione sulle Isole. Scirocco ancora intenso. La tendenza meteo dal 6 marzo
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Tendenza2 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Marzo ore 13:56

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154