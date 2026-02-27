Sagre, feste ed eventi di marzo 2026 in Italia

Marzo è un mese particolarmente ricco di eventi in Italia: dalle sagre del tartufo che profumano le vie dei paesi, a quelle dei piatti tipici locali nelle diverse regioni, sono molte le occasioni per trascorrere qualche ora immersi in un clima allegro e festoso.

Sagre di Marzo 2026, un viaggio tra le produzioni locali tipiche

Le temperature si fanno via via più piacevoli e con l'innalzarsi delle colonnine di mercurio, cresce anche la voglia di trascorrere più ore all'aria aperta. I fine settimana di marzo sono caratterizzati da tante fiere, festival e sagre che accendono le vie e le piazze dei paesi da Nord a Sud, e rappresentano una golosa occasione per single e famiglie che vogliono fare una conoscenza più approfondita dei vari prodotti tipici locali.

Non dimentichiamo che la cucina italiana è stata recentemente dichiarata Patrimonio Unesco, e una full immersion alla scoperta delle produzioni territoriali che rappresentano gli ingredienti preziosi di tanti piatti amati in tutto il mondo potrebbe essere un'ottima idea per un fine settimana di marzo.

Eventi enogastronomici di marzo nel Nord Italia

Coloro che stanno programmando una gita fuori porta in un fine settimana di marzo al Nord possono contare su molti eventi che celebrano le prelibatezze locali.

Il profumo e il gusto inconfondibile della fontina DOP si diffondono da Milano alle Alpi. FontinaMi on tour si svolge dal 7 al 22 marzo, e prevede la possibilità di assaporare, in molti ristoranti, piatti fuori menù che celebrano il formaggio tipico della tradizione valdostana.

A Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, si svolge invece la nona edizione di Gusto Montagna. L'evento, iniziato lo scorso 16 gennaio, si protrarrà fino al 26 marzo e vedrà la partecipazioni di chef stellati intenti a cucinare nelle baite e nei rifugi.

Sempre in Piemonte è possibile unire il profumo inconfondibile del Tartufo nero del Monferrato ai vini Piemonte doc Albarossa. L'evento si svolgerà l'8 marzo alla Casa Felicità e Salone comunale Casa Scuti a Cavatore, in provincia di Alessandria.

Il 1° marzo a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, è dedicato ai prodotti a km 0. Sul lungofiume si terrà infatti il mercato della Terra di Slow Food, con banchi allestiti dai produttori locali.

Doppio appuntamento a Pizzighettone con la sagra della Polenta. Nel paesino in provincia di Cremona sarà possibile degustare piatti tipici a base di farina di mais sia nel fine settimana del 6/8 marzo che in quello successivo.

Il Trentino Alto Adige punta invece sullo speck e sui vini del territorio per l'offerta enogastronomica dedicata a chi vuole concedersi ancora qualche ora sugli sci. Nelle baite di Pian de Corones sarà possibile degustare queste due prelibatezze altoatesine fino al 1° aprile.

Rifugi e ristoranti in quota a Carezza e Latemar–Obereggen attendono invece gli amanti della bistecca dal 13 al 29 marzo.

Intenditori e buongustai potranno assaporare il Graukäse e altri formaggi celebri al Festival del formaggio, che si terrà a Campo Tures in valle Aurina dal 13 al 15 marzo.

Il pesce è protagonista della Sagra della Seppia, che si terrà a Pinarella di Cervia dal 14 al 22 marzo. In un grande stand gastronomico allestito per l'occasione saranno serviti piatti a base di molluschi. Nel weekend la manifestazione si arricchirà con il mercatino, e la domenica nelle piazze si diffonderà la musica tipica dei balli della tradizione romagnola.

Un dolce dal sapore decisamente originale è protagonista della Festa della Raviola, che si terrà a Trebbo di Reno, in provincia di Bologna, dal 14 al 16 marzo.

Sarà invece uno dei sapori più caratteristici dell'Emilia Romagna quello che spiccherà alla Sagra del Raviolo, prevista a Casalfiumanese il 22 e 23 marzo. Nel piccolo Comune della città metropolitana di Bologna, il raviolo diventerà protagonista di una sagra divenuta ormai centenaria.

Sagre di marzo nel Centro Italia

I più golosi non potranno mancare all'appuntamento con CiokoFlò – Chocolate Florence Experience. che si terrà a Firenze (in Piazza Santa Croce) dal 12 al 15 marzo.

A Viepri di Massa Martana in Umbria è invece la polenta la protagonista indiscussa della sagra che si terrà dal 13 al 26 marzo.

Sempre in Umbria torna un appuntamento imperdibile, quello con il tartufo nero di Norcia. Dal 2 al 29 marzo sarà possibile visitare gli stand che animeranno le vie e le piazze della cittadina umbra e lasciarsi avvolgere dall'inconfondibile profumo di questo tubero prezioso.

Una novità molto attesa di quest'anno è invece la Giornata Internazionale dell'amatriciana, che si terrà dal 6 all'8 marzo ad Amatrice, nel comune che ha dato origine a questo piatto italiano diventato famoso in tutto il mondo.

Eventi di marzo nel Sud Italia

Il cioccolato di qualità sarà protagonista il 7 e l'8 marzo a Maglie, in provincia di Lecce. Per due giorni sarà possibile vedere i maestri cioccolatieri all'opera, fare degustazione e vivere esperienze alla scoperta dello show cooking. Durante l'evento ci saranno anche laboratori didattici per adulti e bambini.