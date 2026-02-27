FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sagre, feste ed eventi di marzo 2026 in Italia

Sagre, feste ed eventi di marzo 2026 in Italia

Viaggio tra le principali sagre ed eventi di marzo: da Nord a Sud il Paese si riempie di profumi e sapori dei piatti tipici della tradizione italiana.
Calendario27 Febbraio 2026 - ore 11:19 - Redatto da Meteo.it
Calendario27 Febbraio 2026 - ore 11:19 - Redatto da Meteo.it

Marzo è un mese particolarmente ricco di eventi in Italia: dalle sagre del tartufo che profumano le vie dei paesi, a quelle dei piatti tipici locali nelle diverse regioni, sono molte le occasioni per trascorrere qualche ora immersi in un clima allegro e festoso.

Sagre di Marzo 2026, un viaggio tra le produzioni locali tipiche

Le temperature si fanno via via più piacevoli e con l'innalzarsi delle colonnine di mercurio, cresce anche la voglia di trascorrere più ore all'aria aperta. I fine settimana di marzo sono caratterizzati da tante fiere, festival e sagre che accendono le vie e le piazze dei paesi da Nord a Sud, e rappresentano una golosa occasione per single e famiglie che vogliono fare una conoscenza più approfondita dei vari prodotti tipici locali.

Non dimentichiamo che la cucina italiana è stata recentemente dichiarata Patrimonio Unesco, e una full immersion alla scoperta delle produzioni territoriali che rappresentano gli ingredienti preziosi di tanti piatti amati in tutto il mondo potrebbe essere un'ottima idea per un fine settimana di marzo.

Eventi enogastronomici di marzo nel Nord Italia

Coloro che stanno programmando una gita fuori porta in un fine settimana di marzo al Nord possono contare su molti eventi che celebrano le prelibatezze locali.

Il profumo e il gusto inconfondibile della fontina DOP si diffondono da Milano alle Alpi. FontinaMi on tour si svolge dal 7 al 22 marzo, e prevede la possibilità di assaporare, in molti ristoranti, piatti fuori menù che celebrano il formaggio tipico della tradizione valdostana.

A Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, si svolge invece la nona edizione di Gusto Montagna. L'evento, iniziato lo scorso 16 gennaio, si protrarrà fino al 26 marzo e vedrà la partecipazioni di chef stellati intenti a cucinare nelle baite e nei rifugi.

Sempre in Piemonte è possibile unire il profumo inconfondibile del Tartufo nero del Monferrato ai vini Piemonte doc Albarossa. L'evento si svolgerà l'8 marzo alla Casa Felicità e Salone comunale Casa Scuti a Cavatore, in provincia di Alessandria.

Il 1° marzo a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, è dedicato ai prodotti a km 0. Sul lungofiume si terrà infatti il mercato della Terra di Slow Food, con banchi allestiti dai produttori locali.

Doppio appuntamento a Pizzighettone con la sagra della Polenta. Nel paesino in provincia di Cremona sarà possibile degustare piatti tipici a base di farina di mais sia nel fine settimana del 6/8 marzo che in quello successivo.

Il Trentino Alto Adige punta invece sullo speck e sui vini del territorio per l'offerta enogastronomica dedicata a chi vuole concedersi ancora qualche ora sugli sci. Nelle baite di Pian de Corones sarà possibile degustare queste due prelibatezze altoatesine fino al 1° aprile.

Rifugi e ristoranti in quota a Carezza e Latemar–Obereggen attendono invece gli amanti della bistecca dal 13 al 29 marzo.

Intenditori e buongustai potranno assaporare il Graukäse e altri formaggi celebri al Festival del formaggio, che si terrà a Campo Tures in valle Aurina dal 13 al 15 marzo.

Il pesce è protagonista della Sagra della Seppia, che si terrà a Pinarella di Cervia dal 14 al 22 marzo. In un grande stand gastronomico allestito per l'occasione saranno serviti piatti a base di molluschi. Nel weekend la manifestazione si arricchirà con il mercatino, e la domenica nelle piazze si diffonderà la musica tipica dei balli della tradizione romagnola.

Un dolce dal sapore decisamente originale è protagonista della Festa della Raviola, che si terrà a Trebbo di Reno, in provincia di Bologna, dal 14 al 16 marzo.

Sarà invece uno dei sapori più caratteristici dell'Emilia Romagna quello che spiccherà alla Sagra del Raviolo, prevista a Casalfiumanese il 22 e 23 marzo. Nel piccolo Comune della città metropolitana di Bologna, il raviolo diventerà protagonista di una sagra divenuta ormai centenaria.

Sagre di marzo nel Centro Italia

I più golosi non potranno mancare all'appuntamento con CiokoFlò – Chocolate Florence Experience. che si terrà a Firenze (in Piazza Santa Croce) dal 12 al 15 marzo.

A Viepri di Massa Martana in Umbria è invece la polenta la protagonista indiscussa della sagra che si terrà dal 13 al 26 marzo.

Sempre in Umbria torna un appuntamento imperdibile, quello con il tartufo nero di Norcia. Dal 2 al 29 marzo sarà possibile visitare gli stand che animeranno le vie e le piazze della cittadina umbra e lasciarsi avvolgere dall'inconfondibile profumo di questo tubero prezioso.

Una novità molto attesa di quest'anno è invece la Giornata Internazionale dell'amatriciana, che si terrà dal 6 all'8 marzo ad Amatrice, nel comune che ha dato origine a questo piatto italiano diventato famoso in tutto il mondo.

Eventi di marzo nel Sud Italia

Il cioccolato di qualità sarà protagonista il 7 e l'8 marzo a Maglie, in provincia di Lecce.  Per due giorni sarà possibile vedere i maestri cioccolatieri all'opera, fare degustazione e vivere esperienze alla scoperta dello show cooking. Durante l'evento ci saranno anche laboratori didattici per adulti e bambini.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Primavera 2026, i segnali del suo arrivo: dalle gemme sugli alberi ai primi fiori che sbocciano
    Calendario26 Febbraio 2026

    Primavera 2026, i segnali del suo arrivo: dalle gemme sugli alberi ai primi fiori che sbocciano

    La primavera è la stagione in cui riprende l'attività vegetativa e molti segnali del suo arrivo sono già sotto i nostri occhi.
  • Bonus bollette, cosa cambia? Importi, requisiti e modalità di erogazione
    Calendario24 Febbraio 2026

    Bonus bollette, cosa cambia? Importi, requisiti e modalità di erogazione

    Le agevolazioni per le famiglie vulnerabili offrono sconti sulle bollette. Le ultime news sul bonus sociale 2026.
  • Tra poco prende il via la primavera metereologica: quando inizierà quella astronomica?
    Calendario24 Febbraio 2026

    Tra poco prende il via la primavera metereologica: quando inizierà quella astronomica?

    Primavera meteorologica e astronomica: quali sono le date e quali le differenze.
  • Capodanno Cinese 2026: cosa non fare secondo la tradizione per non rovinare l’anno
    Calendario20 Febbraio 2026

    Capodanno Cinese 2026: cosa non fare secondo la tradizione per non rovinare l’anno

    Il Capodanno Cinese 2026 è ufficialmente iniziato, ecco alcuni pratici consigli su cosa NON fare per non rovinare il corso del nuovo anno!
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
Tendenza27 Febbraio 2026
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Febbraio ore 17:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154