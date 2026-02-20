FacebookInstagramXWhatsApp

Capodanno Cinese 2026: cosa non fare secondo la tradizione per non rovinare l’anno

Il Capodanno Cinese 2026 è ufficialmente iniziato: ecco alcuni pratici consigli su cosa NON si dovrebbe fare per non rovinare il corso del nuovo anno!
Calendario20 Febbraio 2026 - ore 12:45 - Redatto da Meteo.it
Siamo ufficialmente entrati nel Capodanno Cinese 2026 che celebra l’Anno del Cavallo di Fuoco, che segnerà un periodo di grande energia, movimento, ed instabilità creativa. I festeggiamenti sono iniziati il 17 febbraio e si concluderanno il prossimo 3 marzo 2026: circa due settimane di feste con danze, sfilate, lanterne e celebrazioni.

Cosa non fare durante il Capodanno Cinese 2026

Attenzione, per celebrare al meglio il Capodanno Cinese 2026 ci sono delle cose non fare assolutamente per evitare che il corso del nuovo anno possa essere in qualche modo rovinato. Il Capodanno Lunare, infatti, non è soltanto un momento di colori e celebrazione, ma anche una festa che richiama ad antiche credente, riti propiziatori con una serie di cose che sarebbe giusto o meno fare. La tradizione cinese è chiara: i primi giorni dell'anno sono determinanti sul corso dell'intero anno lunare.

La prima cosa a cui prestare attenzione è il suono delle parole. Alcune di esse vanno assolutamente vietate essendo di cattivo auspicio perché richiamano alla memoria la morte oppure la sventura. Per questo motivo è assolutamente vietato pronunciare parole o termini legati alla fine di qualcosa.

È assolutamente vietato prendere medicine il primo giorno dell'anno, in quanto secondo una credenza popolare chi lo fa rischierebbe un anno negativo dal punto di vista della salute. Nella lista delle cose da non fare ci sono anche le pulizie che andrebbero fatte prima dell'inizio dei festeggiamenti e mai durante. Spazzare o buttare via la spazzatura durante i giorni del Capodanno è un errore, in quanto per la credenza cinese significa "spazzare via" la fortuna.

Attenzione anche a rompere qualcosa, che sia un vaso, un bicchiere o un piatto, anche se la tradizione in questo caso viene in soccorso con una frase da pronunciare per buttare via la sventura. Basterà pronunciare 岁岁平安 (suì suì píng ān, “pace tutto l’anno” per trasformare qualcosa di negativo in positivo).

Capodanno Cinese: cose da evitare per non rovinarsi l'anno

Durante i giorni del Capodanno Cinese è sconsigliato utilizzare coltelli e forbici in quanto nel gesto del "tagliare" si intravede la volontà di eliminare la fortuna o i legami affettivi. Evitate quindi di tagliare i capelli, ma anche di lavarli nel primo giorno del nuovo anno in quanto significherebbe lavare via la ricchezza.

Non solo, bisogna prestare attenzione alla scelta dei colori dei vestiti: assolutamente vietato il nero e il bianco. Meglio optare per il rosso che simboleggia fortuna, gioia e vitalità. Anche chiedere o prestare dei soldi durante i giorni del Capodanno Cinese è di cattivo auspicio, allo stesso modo anche urlare, litigare o pronunciare parolacce.

Durante la cena a tavola non deve mai mancare il pesce che è uno degli alimenti più richiesti; anzi lasciarlo nel piatto assume un significato importante di abbondanza e ricchezza personale e familiare. Infine una donna sposata non deve assolutamente fare visita ai propri genitori nel primo giorno del Capodanno in quanto è di cattivo auspicio per l'economia della famiglia. Il consiglio è di farlo il giorno successivo per brindare all'arrivo del nuovo anno!

