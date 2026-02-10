Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigli

Il Carnevale 2026 entra nel vivo. Quali sono gli eventi da non perdere da giovedì grasso a martedì grasso e quali i consigli utili per poter prendere parte alle feste più belle in giro per l'Italia? In primis è bene chiarire quando cadono le due giornate sopra menzionate. Giovedì grasso sarà il 12 febbraio 2026, mentre martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale, il 17 febbraio. Dal giorno successivo, mercoledì delle Ceneri, prenderà il via la Quaresima. Raccogliendo il monito di Lorenzo De Medici, visto che il Carnevale è agli sgoccioli, è bene concentrarsi sugli eventi organizzati nei prossimi giorni perché "Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c'è certezza".

Carnevale 2026: cosa fare nel giorno di giovedì grasso?

Con l'arrivo del 12 febbraio, giovedì grasso, il Carnevale 2026 entra nel vivo. In giro per l'Italia vengono organizzate, per l'occorrenza numerose manifestazioni. A Venezia, città delle maschere e del Carnevale, si organizzano numerosi eventi, ma uno dei più attesi riguarda la Festa in maschera nelle sale del Ridotto dell’Hotel Monaco & Grand Canal. Per partecipare ad un pomeriggio danzante ed immergersi in una atmosfera unica e davvero suggestiva occorre indossare un costume storico, magari anche fatto a mano e lasciarsi guidare dai Maestri di Ballo e dall’orchestra per riscoprire i balli e le danze che animavano le feste delle corti delle epoche passate.

A Bolzano, invece, ci sono appuntamenti ad hoc per i bambini. Il carnevale 2026 entra nel vivo presso il il Parco delle Semirurali dove dalle 14 alle 17 è in programma una grande festa aperta a tutti con sfilata in maschera, trucca-bimbi e musica. Si tratta di una festa pensata per i più piccoli ma in grado di coinvolgere e far divertire anche genitori e nonni in un’atmosfera allegra e conviviale. Nel corso dello stesso pomeriggio, il Carnevale farà tappa anche al Piazzale delle Feste al Talvera, dove verranno proposte diverse attività ludiche.

Nella città di Viareggio sfilano i famosi carri allegorici dalle 17 in poi sul lungomare nel giorno di Giovedì grasso.

A Roma il calendario è fitto di iniziative che si concentreranno principalmente tra il 12 febbraio e il 17 febbraio con al centro la domenica di Carnevale, il 15 febbraio. Dal Carnevale al Museo per i bimbi si arriva al Corteo Funebre e alla cremazione del Pulcinella in piazza Marconi a Frascati il 17 febbraio.

Martedì grasso e la fine del Carnevale

I festeggi culminano con l'arrivo del martedì grasso. Oltre a Frascati vi sono tante cerimonie in giro per l'Italia. Alcune allegre, pronte a salutare il Carnevale con canti e balli, altre più tristi che celebrano la dipartita delle maschere più famose delle varie città.

Il centro storico di Bologna, per l'occasione, si trasforma in uno spazio di festa e le strade si riempiono di costumi, coriandoli e bancarelle dedicate ai dolci tipici, creando un’atmosfera vivace e accogliente. Martedì 17 febbraio 2026 vi sarà l'attesissima Fiera di Carnevale.

A Ivrea, in Piemonte, il martedì grasso avviene la battaglia finale delle arance. Si concludono ben tre giorni di scontri storici con la battaglia conclusiva, l'abbruciamento degli "scarli" e il saluto finale in piazza.