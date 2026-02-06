FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo neve, dove andare questo fine settimana per trascorrere un ...

Meteo neve, dove andare questo fine settimana per trascorrere un weekend bianco?

Volete eguagliare i campioni olimpici questo fine settimana? Ecco le località perfette per un weekend sulla neve.
6 Febbraio 2026
Viaggi6 Febbraio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

Il weekend è ormai alle porte e, complice l'atmosfera che respireremo con l'avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, saranno in molti ad essere assaliti dalla voglia di rimettersi ai piedi gli sci e trascorrere qualche ora sulla neve. In quali località potremmo andare per sciare circondati da una folta coltre bianca?

Fine settimana di febbraio 2026 sugli sci, le mete ideali

Dove possiamo andare questo weekend a sciare? Coloro che non vedono l'ora di staccare un po' la spina, allontanarsi dalle città e respirare quell'aria speciale che solo la dama bianca sembra in grado di regalarci, non avranno che l'imbarazzo della scelta.

Sono infatti molte le località sciistiche italiane dove potersi concedere un fine settimana sulle piste innevate, a partire dalle Alpi, che in questi giorni sono scenario dei giochi invernali. Anche sugli Appennini sarà possibile trascorrere qualche ora godendosi delle belle discese.

Il Friuli Venezia Giulia rappresenta in questo momento il paradiso degli sciatori, con Ravascletto/Monte Zoncolan in cima alla classifica delle località dove è caduta più neve nel corso della settimana. Solo ieri la località friulana ha fatto registrare 70 cm di neve fresca in quota e 40 cm a valle.

Per chi si prepara a partire, ecco un elenco delle località e delle regioni dove ha nevicato di più durante la settimana, e che, nel prossimo weekend, saranno mete ideali per mettere gli sci ai piedi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Ravascletto/Monte Zoncolan
  • Piancavallo
  • Sappada
  • Sella Nevea
  • Tarvisio
  • Forni di Sopra

PIEMONTE

  • Artesina - Mondolé Ski
  • Bardonecchia
  • Limone Piemonte
  • Sangiacomo di Roburent

VALLE D'AOSTA

  • La Thuille/Chaz Dura
  • Gressoney-La-Trinité-Monterosa Ski

TRENTINO ALTO ADIGE

  • Alta Badia
  • Ruffrè
  • Andalo - Fai della Paganella
  • Tre Cime Dolomiti

LOMBARDIA

  • Aprica
  • Chiesa Valmalenco
  • Piani di Bobbio e Valtorta

VENETO

  • Cortina d'Ampezzo

EMILIA ROMAGNA

  • Cimone

TOSCANA

  • Abetone
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio ore 17:32

