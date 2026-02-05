FacebookInstagramXWhatsApp

Quali sono le migliori e le peggiori compagnie aeree europee? La classifica di Air Advisor

La piattaforma al fianco dei viaggiatori ha pubblicato la classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree europee 2025.
Viaggi5 Febbraio 2026 - ore 11:18 - Redatto da Meteo.it
Come ogni anno, la piattaforma Air Advisor ha analizzato le varie compagnie aeree europee, creando una classifica basata su 9 criteri che vanno dall'affidabilità dei voli al comfort e al prezzo dei biglietti. Vediamo quali sono quelle che ne escono vincenti e quelle che invece ne sono uscite un po' malconce.

Classifica Air Advisor migliori compagnie aeree, i criteri

Iniziamo con il precisare che questa particolare classifica è stata realizzata tenendo conto di nove diversi aspetti. Il primo elemento a determinare un punteggio più o meno basso è stato l'affidabilità dei voli, seguito dal comfort a bordo e dal prezzo dei biglietti. Sono inoltre state considerate le recensioni, sia quelle della clientela che quelle dei professionisti del settore, la qualità dei lounge aeroportuali e le politiche relative ai viaggi con i pet e in famiglia.

Ultimo, ma non per questo meno importante elemento, è quello che riguarda il livello di sicurezza. Qui occorre fare una precisazione, e cioè che tutte le compagnie aeree analizzate (anche quelle che non sono riuscite a piazzarsi nelle primissime posizioni) non sono certo malmesse. In generale, come si legge sul sito di Air Advisor, anche queste ultime vantano livelli di sicurezza ottimali, mentre invece possono presentare qualche piccola pecca sugli altri elementi di valutazione che le penalizza sotto il profilo dell'apprezzamento generale.

Migliori compagnie aeree, la classifica Air Advisor

Sappiamo bene che nessuna vacanza è fatta solo di soggiorno e che anche il viaggio di andata e ritorno può influire notevolmente sul livello di soddisfazione. Problemi come la cancellazione di voli improvvisa, ritardi, comfort e prezzi possono trasformare una vacanza che sarebbe stata perfetta in un'esperienza deludente.

La classifica Air Advisor può quindi rivelarsi utile per chi è in procinto di partire e rappresentare un vademecum per organizzare un viaggio che sia davvero rilassante dal momento della partenza fino a quello del ritorno. Nella top 15 delle compagnie aeree europee, ad aggiudicarsi il podio sono Aegean Airlines (con un punteggio di 10,3), seguita da Finnair (punteggio 9,89) e Iberia (punteggio 9,78).

Le peggiori compagnie aeree 2025 secondo Air Advisor

Fanalino di coda della classifica è Air Europa, con un punteggio di 5,33. Al penultimo posto troviamo invece LOT Polish Airlines, che con un punteggio di 6,22, ha dimostrato di aver migliorato la puntualità rispetto all'anno precedente, ma ancora non convince per l'affidabilità complessiva, i giudizi dei professionisti e la qualità dei lounge.

La terzultima posizione è occupata da Wizz Air, che ha accumulato 6,33 punti sulla base dei prezzi ma non ha convinto per comfort, proposte per viaggi in famiglia e con animali domestici. Nonostante la sua posizione "penalizzante" Wizz Air rimane comunque la migliore compagnia aerea dell'Europa orientale secondo Air Advisor.

Ecco infine la classifica completa, dall'ultimo posto al gradino più alto del podio:

© - AirAdvisor
