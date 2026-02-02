FacebookInstagramXWhatsApp

Tre città italiane tra le mete più romantiche del mondo per una vacanza di coppia

Ecco le destinazioni ideali per un viaggio a due, per una parentesi romantica lontana dalla routine magari in vista di San Valentino.
Viaggi2 Febbraio 2026 - ore 15:12 - Redatto da Meteo.it
Ogni relazione immagina il viaggio ideale in modo diverso, ma ciò che conta davvero è viverlo fianco a fianco, magari in vista del 14 febbraio e di San Valentino. Scoprire insieme un luogo sconosciuto rafforza il legame, accende l’intesa e regala emozioni difficili da dimenticare.

Partire significa concedersi uno spazio solo per due, lontano dagli impegni quotidiani, immersi in scenari nuovi e stimolanti. C’è chi trova pace tra paesaggi incontaminati, spiagge esotiche o montagne silenziose, e chi invece ama esplorare città ricche di arte, tra gallerie, musei e librerie storiche. Alcune coppie, poi, preferiscono entrare in contatto con la vita locale, condividendo tradizioni, abitudini e sapori autentici per comprendere davvero l’anima di un posto.

Quali sono le tre città italiane ideali per una vacanza di coppia?

La rivista Travel + Leisure ha deciso di allargare lo sguardo e andare oltre le solite destinazioni. La classifica stilata raccoglie infatti 25 luoghi nel mondo considerati ideali per un viaggio di coppia. Le mete selezionate sono molto diverse tra loro e spaziano da piccoli centri ricchi di fascino alle grandi città internazionali. L’obiettivo è soddisfare ogni tipo di viaggiatore, sia chi preferisce ritmi lenti sia chi ama giornate intense e piene di attività.

In questa selezione l’Italia spicca più di tutti, riuscendo a conquistare ben tre posizioni. È uno dei pochi Paesi a comparire più volte nell’elenco delle destinazioni consigliate. La prima località italiana citata è Capri, un nome che evoca immediatamente bellezza e romanticismo. L’isola è da sempre una meta amatissima grazie ai suoi scorci mozzafiato e all’atmosfera unica. Secondo la guida, qui natura, tradizione gastronomica e cultura convivono in perfetto equilibrio.

Tra le esperienze imperdibili c’è il giro in barca intorno all’isola e lungo la Costiera Amalfitana. Proprio la Costiera è la seconda destinazione italiana premiata dalla classifica. Il suo panorama, secondo gli esperti, è capace di far innamorare chiunque o di ravvivare la passione.

Tra le perle della zona spicca Ravello, considerata una tappa di rara eleganza. Il terzo luogo italiano segnalato si trova al Nord ed è il celebre Lago di Como. Qui, oltre al lago e alle ville frequentate dalle celebrità, si trovano natura, sentieri ed escursioni per chi ama l’aria aperta.

Vacanze di coppia, le città europee

In cima alla classifica spicca una città che non sorprende e che Time Out ha già incoronato come la più romantica d’Europa: Parigi. La capitale francese continua a essere considerata una destinazione senza tempo, ideale per una pausa di coppia intensa e coinvolgente. Secondo la descrizione, è un luogo capace di accendere emozioni profonde e di far tornare a credere nella magia delle possibilità.

Passeggiare tra i suoi simboli più celebri regala un concentrato di arte e fascino difficile da eguagliare. Dalla Torre Eiffel ai teatri storici, ogni angolo racconta bellezza e passione. L’Opera, il Palais Garnier e i club jazz contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Anche luoghi meno convenzionali, come biblioteche monumentali, aggiungono un tocco suggestivo all’esperienza.

Restando in Europa, la lista include altre destinazioni dal forte richiamo romantico. Tra queste emergono Lucerna, in Svizzera, e St. Andrews, in Scozia, perfette per chi cerca intimità e charme.

