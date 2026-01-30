Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate
Sarà anche per l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma sembra proprio che agli italiani sia scattata ancora di più la passione per gli sport invernali, soprattutto per lo sci. In tanti infatti aspettano il weekend per lasciare le città anche solo per qualche ora e recarsi presso le località con stazioni sciistiche per godersi qualche bel momento di relax e fare qualche discesa sulla candida neve bianca che in questi giorni sta deliziando soprattutto il Nord Italia.
Dove sciare nel weekend: ecco le località suggerite
Visto che il prossimo weekend è ormai alle porte, ecco una lista di località sciistiche che, come riportano le previsioni meteo saranno baciate dal sole, e questo le rende quindi località perfetto dove godersi un bel clima soleggiato per fare qualche bella discesa equipaggiati di sci e attrezzature varie.
Per non rischiare di trovarsi impreparati e dover rinunciare al desiderio di voler fare una bella discesa a bordo di sci in una bella località sciistica è consigliato consultare le previsioni meteo e controllare dove si potrà sciare nei prossimi giorni scegliendo quindi una località caratterizzata da bel tempo. Ecco di seguito le località e le regioni che nel prossimo weekend saranno caratterizzate da clima soleggiato.
LOMBARDIA
- ADAMELLO SKI
- APRICA
- BORMIO
- GHIACCIAIO PRESENA
- PASSO DEL TONALE
- PASSO DELLO STELVIO
- PONTE DI LEGNO
- PONTEDILEGNO TONALE
- SANTA CATERINA VALFURVA
- TEMU
TRENTINO
- ALBA DI CANAZEI - CIAMPAC
- ALPE CERMIS
- ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA
- CAMPITELLO DI FASSA - COL RODELLA
- CANAZEI
- FOLGARIA
- FOLGARIDA
- LAGORAI - PASSO BROCON
- LATEMAR DOLOMITES
- LAVARONE-LUSERNA
- MADONNA DI CAMPIGLIO
- MARILLEVA
- MOENA - ALPE LUSIA
- MONTE BONDONE
- PAMPEAGO
- PANAROTTA
- PASSO MENDOLA - RUFFRE'
- PASSO ROLLE
- PASSO SAN PELLEGRINO
- PEJO
- PINZOLO
- POLSA - SAN VALENTINO
- POZZA DI FASSA
- PREDAIA - VAL DI NON
- PREDAZZO
- SAN MARTINO DI CASTROZZA
- SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
- TRE VALLI
- VAL DI FASSA
- VAL DI FIEMME
- VAL DI SOLE - BRENTA
- VIGO DI FASSA
ALTO ADIGE
- ALPE DI SIUSI
- ALTA BADIA
- BRUNICO
- CAREZZA DOLOMITES
- COLFOSCO
- CORNO DEL RENON
- CORVARA
- DOLOMITI SUPERSKI
- KLAUSBERG
- KRONPLATZ - PLAN DE CORONES
- LA VILLA
- LADURNS - COLLE ISARCO
- LUSON
- MALGA GUAZZA - SCHWEMMALM
- MALGA SAN VALENTINO
- MARANZA-GITSCHBERG
- MASEBEN
- MERANO 2000
- MONTE CAVALLO VIPITENO
- MONTE SAN VIGILIO - LANA
- OBEREGGEN
- ORTISEI
- PEDRACES
- PLAN PASSIRIA - PFELDERS
- PLOSE-BRESSANONE
- RACINES - PASSO GIOVO
- RIO PUSTERIA
- SAN CASSIANO
- SAN MARTINO - VAL SARENTINO
- SAN MARTINO IN BADIA
- SAN VIGILIO DI MAREBBE
- SANTA CRISTINA
- SELVA DI VAL GARDENA
- SOLDA
- SPEIKBODEN - CAMPO TURES
- TRAFOI
- VAL GARDENA
- VALSENALES
- VALDAORA
- VALLE ISARCO
- VALLES-JOCHTAL
- VALLI DI TURES E AURINA
- WATLES
VENETO
- ALLEGHE
- ARABBA
- ASIAGO ALTOPIANO SETTE COMUNI
- AURONZO DI CADORE - MONTE AGUDO
- CORTINA D'AMPEZZO
- FALCADE - SKI AREA SAN PELLEGRINO
- FALORIA CRISTALLO - CORTINA
- FALZAREGO - 5 TORRI
- FORCELLA AURINE
- MALGA CIAPELA - MARMOLADA
- MELETTE 2000 - VALBELLA - ASIAGO
- MISURINA
- MONTE VERENA - ASIAGO
- NEVEGAL
- PADOLA - VAL COMELICO
- SAN VITO DI CADORE
- SCIOVIE BIANCOIA ASIAGO
- SELVA DI CADORE
- SKICIVETTA
- VAL DI ZOLDO
FRIULI VENEZIA GIULIA
- FORNI DI SOPRA
- PIANCAVALLO
- RAVASCLETTO - MONTE ZONCOLAN
- SAPPADA
- SAURIS