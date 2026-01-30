FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consiglia...

Dove andare a sciare questo fine settimana? Le località consigliate

Voglia di sciare? Ecco le località da raggiungere al Nord durante il prossimo weekend per godersi qualche momento di relax e una bella discesa sugli sci.
Viaggi30 Gennaio 2026 - ore 19:52 - Redatto da Meteo.it
Viaggi30 Gennaio 2026 - ore 19:52 - Redatto da Meteo.it

Sarà anche per l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma sembra proprio che agli italiani sia scattata ancora di più la passione per gli sport invernali, soprattutto per lo sci. In tanti infatti aspettano il weekend per lasciare le città anche solo per qualche ora e recarsi presso le località con stazioni sciistiche per godersi qualche bel momento di relax e fare qualche discesa sulla candida neve bianca che in questi giorni sta deliziando soprattutto il Nord Italia.

Dove sciare nel weekend: ecco le località suggerite

Visto che il prossimo weekend è ormai alle porte, ecco una lista di località sciistiche che, come riportano le previsioni meteo saranno baciate dal sole, e questo le rende quindi località perfetto dove godersi un bel clima soleggiato per fare qualche bella discesa equipaggiati di sci e attrezzature varie.

Per non rischiare di trovarsi impreparati e dover rinunciare al desiderio di voler fare una bella discesa a bordo di sci in una bella località sciistica è consigliato consultare le previsioni meteo e controllare dove si potrà sciare nei prossimi giorni scegliendo quindi una località caratterizzata da bel tempo. Ecco di seguito le località e le regioni che nel prossimo weekend saranno caratterizzate da clima soleggiato.

LOMBARDIA

  • ADAMELLO SKI
  • APRICA
  • BORMIO
  • GHIACCIAIO PRESENA
  • PASSO DEL TONALE
  • PASSO DELLO STELVIO
  • PONTE DI LEGNO
  • PONTEDILEGNO TONALE
  • SANTA CATERINA VALFURVA
  • TEMU

TRENTINO

  • ALBA DI CANAZEI - CIAMPAC
  • ALPE CERMIS
  • ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA
  • CAMPITELLO DI FASSA - COL RODELLA
  • CANAZEI
  • FOLGARIA
  • FOLGARIDA
  • LAGORAI - PASSO BROCON
  • LATEMAR DOLOMITES
  • LAVARONE-LUSERNA
  • MADONNA DI CAMPIGLIO
  • MARILLEVA
  • MOENA - ALPE LUSIA
  • MONTE BONDONE
  • PAMPEAGO
  • PANAROTTA
  • PASSO MENDOLA - RUFFRE'
  • PASSO ROLLE
  • PASSO SAN PELLEGRINO
  • PEJO
  • PINZOLO
  • POLSA - SAN VALENTINO
  • POZZA DI FASSA
  • PREDAIA - VAL DI NON
  • PREDAZZO
  • SAN MARTINO DI CASTROZZA
  • SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
  • TRE VALLI
  • VAL DI FASSA
  • VAL DI FIEMME
  • VAL DI SOLE - BRENTA
  • VIGO DI FASSA

ALTO ADIGE

  • ALPE DI SIUSI
  • ALTA BADIA
  • BRUNICO
  • CAREZZA DOLOMITES
  • COLFOSCO
  • CORNO DEL RENON
  • CORVARA
  • DOLOMITI SUPERSKI
  • KLAUSBERG
  • KRONPLATZ - PLAN DE CORONES
  • LA VILLA
  • LADURNS - COLLE ISARCO
  • LUSON
  • MALGA GUAZZA - SCHWEMMALM
  • MALGA SAN VALENTINO
  • MARANZA-GITSCHBERG
  • MASEBEN
  • MERANO 2000
  • MONTE CAVALLO VIPITENO
  • MONTE SAN VIGILIO - LANA
  • OBEREGGEN
  • ORTISEI
  • PEDRACES
  • PLAN PASSIRIA - PFELDERS
  • PLOSE-BRESSANONE
  • RACINES - PASSO GIOVO
  • RIO PUSTERIA
  • SAN CASSIANO
  • SAN MARTINO - VAL SARENTINO
  • SAN MARTINO IN BADIA
  • SAN VIGILIO DI MAREBBE
  • SANTA CRISTINA
  • SELVA DI VAL GARDENA
  • SOLDA
  • SPEIKBODEN - CAMPO TURES
  • TRAFOI
  • VAL GARDENA
  • VALSENALES
  • VALDAORA
  • VALLE ISARCO
  • VALLES-JOCHTAL
  • VALLI DI TURES E AURINA
  • WATLES

VENETO

  • ALLEGHE
  • ARABBA
  • ASIAGO ALTOPIANO SETTE COMUNI
  • AURONZO DI CADORE - MONTE AGUDO
  • CORTINA D'AMPEZZO
  • FALCADE - SKI AREA SAN PELLEGRINO
  • FALORIA CRISTALLO - CORTINA
  • FALZAREGO - 5 TORRI
  • FORCELLA AURINE
  • MALGA CIAPELA - MARMOLADA
  • MELETTE 2000 - VALBELLA - ASIAGO
  • MISURINA
  • MONTE VERENA - ASIAGO
  • NEVEGAL
  • PADOLA - VAL COMELICO
  • SAN VITO DI CADORE
  • SCIOVIE BIANCOIA ASIAGO
  • SELVA DI CADORE
  • SKICIVETTA
  • VAL DI ZOLDO

FRIULI VENEZIA GIULIA

  • FORNI DI SOPRA
  • PIANCAVALLO
  • RAVASCLETTO - MONTE ZONCOLAN
  • SAPPADA
  • SAURIS
Articoli correlatiVedi tutti
  • Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita
    Viaggi23 Gennaio 2026

    Fuga d'amore per San Valentino 2026: 5 destinazioni da sogno tra relax, bellezza e dolce vita

    Dalle vette innevate ideali per una fuga intima ai centri storici più suggestivi, ecco le destinazioni perfette da scegliere per organizzare un romantico weekend di San Valentino 2026.
  • Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per Time Out
    Viaggi22 Gennaio 2026

    Città più economiche d’Europa nel 2026: la classifica delle 13 destinazioni low cost per Time Out

    Dove organizzare un viaggio nel 2026? Ecco la classifica con le città d'Europa più economiche per Time Out.
  • Voli da brividi: le rotte aeree con più turbolenze secondo la nuova classifica
    Viaggi19 Gennaio 2026

    Voli da brividi: le rotte aeree con più turbolenze secondo la nuova classifica

    Ecco l’elenco delle tratte aeree più soggette a turbolenze nel mondo e in Europa.
  • Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path

    Il Cammino di Santiago è un grande classico, ma l’Europa offre molte altre vie a piedi, ecco le migliori.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Tendenza30 Gennaio 2026
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni per il continuo arrivo di perturbazioni dall'Atlantico: piogge intense ma anche neve a quote basse e venti forti. La tendenza dal 3 febbraio
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Tendenza29 Gennaio 2026
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Non ci sono pause in vista: il via vai di perturbazioni segnerà anche l'inizio di febbraio, con una scena meteo segnata da piogge, neve e vento
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Tendenza28 Gennaio 2026
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Nel fine settimana il maltempo insiste sulle Isole e al Sud con forti venti e un possibile vortice ciclonico. Rischio criticità e mareggiate.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Gennaio ore 20:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154