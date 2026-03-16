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Dove andare a Pasqua e Pasquetta 2026: alcune idee per passare le feste all'aperto

Con l’arrivo della primavera, il periodo di Pasqua diventa il momento ideale per organizzare un weekend lungo: ecco alcune idee per una breve fuga.
Viaggi16 Marzo 2026 - ore 10:18 - Redatto da Meteo.it
Viaggi16 Marzo 2026 - ore 10:18 - Redatto da Meteo.it

Le festività pasquali rappresentano un’ottima occasione per staccare dalla quotidianità e concedersi qualche giorno di viaggio. Che si preferisca il riposo, l’esplorazione o la scoperta culturale, le alternative non mancano. Si può scegliere di trascorrere un fine settimana rilassante in una località termale, oppure partire per un’escursione nella natura seguendo uno dei percorsi più suggestivi del Paese. Un’altra idea è visitare borghi e città d’arte che durante questo periodo si animano con celebrazioni e tradizioni tipiche.

Dove andare a Pasqua e Pasquetta, idee per passare le feste all'aperto

Durante il periodo di Pasqua l’Italia regala tantissime opportunità per viaggiare e vivere esperienze diverse. Si può scegliere di scoprire un piccolo borgo ricco di storia, visitare luoghi poco conosciuti ma straordinari oppure approfittare delle prime giornate miti per rilassarsi su un’isola.

Tra le mete più suggestive c’è Procida, famosa per il suo pittoresco porticciolo dai colori vivaci e per le tradizioni pasquali molto sentite. In particolare, il Venerdì Santo si svolge la storica Processione dei Misteri, un evento che coinvolge tutta la comunità. L’isola è facilmente raggiungibile da Napoli e si presta anche a una gita di un solo giorno. Se invece avete più tempo a disposizione, la Sicilia rappresenta una destinazione perfetta per le vacanze pasquali. In tutta l’isola la Settimana Santa viene celebrata con riti antichi e molto partecipati.

Città come Trapani ed Enna organizzano processioni spettacolari che attirano visitatori da ogni parte. Queste tradizioni rendono il viaggio ancora più autentico e coinvolgente. Per chi ama guidare e scoprire nuovi paesaggi, la Costiera Amalfitana in primavera è una scelta meravigliosa, con i suoi panorami sul mare e i profumati limoneti in fiore. Un’altra alternativa molto apprezzata sono le Cinque Terre, celebri per i loro villaggi colorati affacciati sul mare. Qui si possono percorrere sentieri panoramici ideali per escursioni e brevi viaggi.

Il giorno di Pasquetta è perfetto per scoprire alcuni dei borghi più affascinanti d’Italia, piccoli centri ricchi di storia e tradizioni. In ogni regione si trovano paesi medievali caratterizzati da vicoli suggestivi, panorami pittoreschi e una cucina locale autentica. Tra i luoghi più particolari da visitare c’è la Scarzuola, in Umbria, un posto carico di fascino e mistero. Qui si trova l’antico convento legato alla figura di San Francesco d’Assisi e l’originale città simbolica progettata dall’architetto Tomaso Buzzi. Si tratta di una straordinaria costruzione in tufo che riproduce monumenti e scenari ispirati a edifici reali, creando un insieme scenografico davvero unico.

Meteo Italia, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta?

Con l’avvicinarsi delle festività di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno si celebreranno il 5 e 6 aprile, cresce l’interesse per le prime previsioni del tempo. Le analisi meteorologiche iniziali indicano per i primi giorni di aprile una situazione piuttosto neutra o leggermente più fresca della media stagionale. Questo scenario fa pensare a condizioni atmosferiche poco stabili proprio durante il periodo festivo.

Le tendenze attuali parlano infatti di un clima variabile e imprevedibile. Non si esclude un’alternanza tra momenti di sole e improvvisi rovesci di pioggia. In alcune aree potrebbero verificarsi cambiamenti rapidi nel corso della giornata. Inoltre, possibili irruzioni di aria più fredda potrebbero riportare condizioni tipicamente invernali. Sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Appennini, potrebbe tornare anche la neve. Le precipitazioni nevose potrebbero interessare quote relativamente basse per il periodo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 12:06

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