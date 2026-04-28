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Ponte 1 maggio 2026: dove andare e cosa fare in Italia

Se non avete ancora deciso dove andare per il ponte del Primo Maggio, abbiamo raccolto alcune idee per alcune gite fuori porta in Italia.
Viaggi28 Aprile 2026 - ore 13:13 - Redatto da Meteo.it
Viaggi28 Aprile 2026 - ore 13:13 - Redatto da Meteo.it

Il ponte del Primo Maggio 2026 si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile in tutta Italia. Grazie alla Festa dei Lavoratori che cade di venerdì, tantissime persone stanno organizzando viaggi brevi, partenze improvvisate e momenti di svago lontano dalla routine quotidiana. Tra città ricche di eventi, castelli che uniscono storia e fantasia e piccoli borghi dal fascino senza tempo, le possibilità sono davvero numerose.

Ponte 1 maggio 2026, cosa fare in Italia

La Toscana rappresenta una scelta ideale per chi desidera concedersi qualche giorno di relax senza allontanarsi troppo, offrendo numerose possibilità tra cultura e natura. Si possono visitare città ricche di storia come Firenze, Siena, Pisa e San Gimignano, oppure scegliere itinerari più tranquilli nell’entroterra, tra le colline del Chianti, la natura della Maremma e i paesaggi suggestivi della Val d'Orcia, ideali per degustazioni di vino, picnic tra i filari o giri panoramici.

Per chi preferisce il mare, la Liguria offre scenari perfetti tra passeggiate sul lungomare e borghi pittoreschi come Sestri Levante con la Baia del Silenzio, Camogli, Varazze e Bordighera.

Spostandosi in Piemonte, si possono visitare città eleganti come Torino e Cuneo, oppure esplorare territori rinomati come il Monferrato, le Langhe e il Roero, perfetti per esperienze enogastronomiche e pranzi in agriturismo.

Nel cuore dell’Alto Adige, il borgo di Vipiteno unisce fascino medievale e paesaggi alpini, con la Torre delle Dodici simbolo del centro storico, mentre poco distante si trova Castel Tasso, che offre un’immersione nella storia.

Per chi cerca divertimento, i parchi tematici sono una soluzione perfetta: Gardaland sul Lago di Garda è ideale per famiglie, Mirabilandia unisce adrenalina e mare, Cinecittà World a Roma celebra il cinema e Leolandia è perfetto per i più piccoli, garantendo svago e semplicità organizzativa per tutti.

Le altre iniziative in Italia

Anche nel 2026 Roma ospita il tradizionale Concertone del Primo Maggio, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, in programma dalle 15:00 in Piazza San Giovanni, davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Sul palco si alterneranno numerosi artisti, tra grandi nomi e nuove promesse della musica italiana, tra cui Ermal Meta, Irama, Geolier, Dolcenera e Riccardo Cocciante, insieme a tanti altri protagonisti della scena musicale.

Per chi preferisce un’alternativa più originale, sul Lago Maggiore, a Oleggio Castello, torna il “Castello delle Sorprese”, ospitato nel suggestivo Castello Dal Pozzo, con attività dedicate soprattutto alle famiglie. Tra spettacoli, principesse, magia, esibizioni K-Pop e percorsi immersi nel verde, l’evento propone esperienze coinvolgenti per i più piccoli e momenti di relax per gli adulti, come yoga e meditazione nel parco. L’iniziativa si svolge in più date tra aprile e il primo maggio, con orario continuato durante la giornata.

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Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 19:21

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