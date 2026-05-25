Londra, il Tamigi diventa balneabile: apre al pubblico il primo sito gratuito

Londra è da sempre una delle città che più di tutte attrae turisti da tutto il mondo, per questo motivo la capitale britannica vuole offrire ai tanti turisti sempre qualcosa di nuovo. Grande novità infatti delle ultime ore è che da maggio a settembre sarà possibile fare il bagno gratuitamente nel Tamigi grazie all’apertura del primo sito ufficiale gratuito di balneazione sul celebre fiume londinese

Londra, fiume Tamigi è balneabile: apre primo sito gratis per fare il bagno

Ci sono voluti ben sei lunghi anni di lavoro per ottenere il miglioramento della qualità delle acque del fiume Tamigi. Un traguardo per gli abitanti ma anche per i tanti turisti che popolano la città inglese. La nuova area balneabile dove sorge il primo sito gratuito per fare il bagno si trova nel tratto del Tamigi tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra.

La volontà di chi ha lavorato per questo importante riconoscimento non era solo ottenere un luogo balneabile, ma anche un miglioramento delle acque del fiume. Da maggio fino alla fine di settembre, tecnici dell’Environment Agency effettueranno verifiche settimanali e prelevando campioni d’acqua per monitorarne la qualità.

Dove si trova l'area balneabile sul Tamigi a Londra

Il nuovo sito balneabile di Ham e Kingston si trova in una delle zone più verdi e tranquille della città, ed è facilmente raggiungibile grazie ai trasporti pubblici. L’area sorge nei pressi di Richmond e di Kingston upon Thames, dove ci sono piste ciclabili, spazi verdi e diversi locali. Sicuramente la nuova area balneabile sarà una delle mete più ambite durante il periodo estivo, soprattutto per le famiglie che vorranno stare lontane dal caos della città e vivere qualche ora in pieno relax.

Le aree balneabili in Inghilterra

L'Aumento delle aree balneabili in Gran Bretagna non punta solo a offrire alternative a turisti e abitanti ma anche a migliorare le acque del fiume. Tra le nuove aree balneabili non c'è solo di Ham e Kingston a Londra: ecco di seguito la lista.