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Meteo: il caldo estivo si fa più intenso tra martedì 26 e mercoledì 27!

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede il picco del caldo anomalo, in particolare tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio.
Tendenza23 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it
Tendenza23 Maggio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it

Nel corso dei prossimi giorni il grande anticiclone formatosi sull’Europa centro occidentale si intensificherà ulteriormente. Il picco di questa fase di caldo, che vedrà le anomalie positive di temperatura più marcate (fino a 4-6 gradi) sulle regioni del Centro Nord, è atteso intorno a martedì 26 e mercoledì 27 della prossima settimana.

Dunque, la giornata di martedì vedrà un tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni. Possibili temporali pomeridiani nei settori più interni della Sicilia centro meridionale. Venti generalmente deboli e per lo più a regime di brezza. Temperature in lieve rialzo.

Mercoledì prosegue sostanzialmente la fase di tempo soleggiato e caratterizzata da temperature superiori alle medie in tutta l’Italia. Possibilità di temporali pomeridiani isolati sui rilievi calabro-lucani e della Sicilia; possibile aumento dell’instabilità atmosferica sulle aree montuose del Nordest e della Lombardia orientale.

Clima estivo anche nella seconda parte della settimana con probabile aumento dell'instabilità da giovedì: la tendenza meteo

In base agli ultimi aggiornamenti, il clima resterà estivo anche nella seconda parte della settimana, con temperature che al Nord potranno subire una lieve flessione. Intorno a giovedì 28 potrebbe aumentare la probabilità di temporali nelle zone interne del Centro Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 23 Maggio ore 14:01

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