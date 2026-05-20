Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenza
Durante i prossimi giorni la formazione di un solido e vasto campo di alta pressione sull’Europa centrale impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente ed entro l’inizio della prossima settimana si assesteranno su valori estivi in tutto il Paese intorno ai 30 gradi.
Tendenza meteo: Anticiclone nord-africano nel weekend del 23-24 maggio
Sabato 23 tempo soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Non si escludono locali rovesci pomeridiani nelle zone montuose della Calabria.
Venti: deboli al Nord, moderati settentrionali sulle regioni centro meridionali con rinforzi di Maestrale sul basso mare Adriatico. Temperature in leggero rialzo.
Domenica 24 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde locale sviluppo della nuvolosità cumuliforme sulle aree alpine. All’estremo Sud possibili temporali pomeridiani in Calabria (specie sul settore tirrenico) e nelle zone interne della Sicilia orientale.
Venti settentrionali in attenuazione. Temperature in leggero aumento, specialmente sulle regioni centro settentrionali.
Per lunedì 25 lo scenario più probabile delinea una situazione meteorologica pressoché invariata rispetto a domenica; temperature in ulteriore leggero rialzo.