FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenza

Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenza

Anticiclone nord-africano protagonista nel weekend del 23-24 maggio: sole e temperature estive intorno ai 30 gradi in diverse zone. La tendenza meteo
Tendenza20 Maggio 2026 - ore 11:16 - Redatto da Meteo.it
Tendenza20 Maggio 2026 - ore 11:16 - Redatto da Meteo.it

Durante i prossimi giorni la formazione di un solido e vasto campo di alta pressione sull’Europa centrale impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente ed entro l’inizio della prossima settimana si assesteranno su valori estivi in tutto il Paese intorno ai 30 gradi.

Tendenza meteo: Anticiclone nord-africano nel weekend del 23-24 maggio

Sabato 23 tempo soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Non si escludono locali rovesci pomeridiani nelle zone montuose della Calabria.
Venti: deboli al Nord, moderati settentrionali sulle regioni centro meridionali con rinforzi di Maestrale sul basso mare Adriatico. Temperature in leggero rialzo.

Domenica 24 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde locale sviluppo della nuvolosità cumuliforme sulle aree alpine. All’estremo Sud possibili temporali pomeridiani in Calabria (specie sul settore tirrenico) e nelle zone interne della Sicilia orientale.
Venti settentrionali in attenuazione. Temperature in leggero aumento, specialmente sulle regioni centro settentrionali.

Per lunedì 25 lo scenario più probabile delinea una situazione meteorologica pressoché invariata rispetto a domenica; temperature in ulteriore leggero rialzo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!
    Tendenza19 Maggio 2026

    Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!

    La tendenza per l'ultima parte della settimana conferma la rimonta dell'alta pressione con riscaldamento più evidente al Centro-Nord e Sardegna.
  • Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
    Tendenza18 Maggio 2026

    Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza

    La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi.
  • Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento
    Tendenza17 Maggio 2026

    Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento

    Si rinforza l'alta pressione: da mercoledì 20 maggio fase stabile con temperature in aumento e caldo da inizio estate. La tendenza meteo
  • Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumento
    Tendenza16 Maggio 2026

    Meteo, dal 19-20 maggio alta pressione e temperature in sensibile aumento

    Inizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!
Tendenza19 Maggio 2026
Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!
La tendenza per l'ultima parte della settimana conferma la rimonta dell'alta pressione con riscaldamento più evidente al Centro-Nord e Sardegna.
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
Tendenza18 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi.
Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento
Tendenza17 Maggio 2026
Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento
Si rinforza l'alta pressione: da mercoledì 20 maggio fase stabile con temperature in aumento e caldo da inizio estate. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Maggio ore 12:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154