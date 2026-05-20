FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, verso una fase estiva: le previsioni del 21-22 maggio

Meteo, verso una fase estiva: le previsioni del 21-22 maggio

Alta pressione sub-tropicale in rinforzo sull'Italia: fase stabile con caldo estivo in arrivo: i picchi più alti verso i 30 gradi al Nord e in Sardegna. Le previsioni meteo
Previsione20 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione20 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione di matrice sub-tropicale, accompagnata da una massa d’aria calda, si sta spingendo dal Mediterraneo occidentale e dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale, coinvolgendo anche il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. Ancora per le prossime 48 o 72 ore però le regioni meridionali, la Sicilia e, inizialmente, quelle centrali adriatiche, resteranno ai margini dell’anticiclone, esposte quindi a un flusso di correnti settentrionali, con venti di Maestrale o Tramontana che manterranno le temperature su valori più contenuti. Inoltre sui rilievi montuosi dell’estremo Sud potrà attivarsi una locale instabilità. Le temperature al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna faranno registrare i rialzi più marcati, portandosi ben oltre la norma; tra venerdì e domenica si potranno toccare picchi intorno a 30 gradi.

Previsioni meteo per giovedì 21 maggio

Generali condizioni di tempo soleggiato. Da segnalare il passaggio di modeste velature al Nord e lo sviluppo di nuvolosità nelle ore pomeridiane sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, nell’Appennino centro-meridionale e in Sicilia; possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica.
Temperature massime in aumento, più lieve al Sud; valori per lo più compresi tra 23 e 26 gradi, con punte di 27-28 al Nord, in Toscana e Sardegna. Venti moderati o tesi settentrionali su regioni e mari del Centro-Sud, che risulteranno a tratti mossi, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Previsioni meteo per venerdì 22 maggio

Il rinforzo dell’alta pressione garantisce condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, ma più consistenti sui rilievi e aree limitrofe di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo; massime in ulteriore lieve aumento, più marcato nelle Isole. Insiste una ventilazione settentrionale a tratti moderata sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con mari mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Anticiclone in rinforzo: fase stabile e via via più calda
    Previsione20 Maggio 2026

    Meteo, Anticiclone in rinforzo: fase stabile e via via più calda

    Dopo una lunga fase instabile, si profilano giornate soleggiate e con temperature in aumento. Tra venerdì e domenica picchi intorno ai 30 gradi. Le previsioni meteo
  • Meteo: fase turbolenta ai titoli di coda! L'alta pressione torna a dominare
    Previsione20 Maggio 2026

    Meteo: fase turbolenta ai titoli di coda! L'alta pressione torna a dominare

    Oggi (20 maggio) e domani (giovedì 21) si avrà ancora qualche locale temporale ma con anticiclone in rinforzo e temperature in graduale rialzo.
  • Meteo: 20 maggio con ultimi episodi instabili! Poi assaggio d'estate
    Previsione19 Maggio 2026

    Meteo: 20 maggio con ultimi episodi instabili! Poi assaggio d'estate

    Le previsioni meteo per domani, 20 maggio, indicano ancora un po' di instabilità sull'Italia ma con condizioni in generale miglioramento.
  • Meteo: 19 maggio con temporali e venti in rinforzo. Ecco dove
    Previsione19 Maggio 2026

    Meteo: 19 maggio con temporali e venti in rinforzo. Ecco dove

    Tempo instabile oggi (martedì 19 maggio) sull'Italia con temporali nelle zone interne del Centro-Sud e venti in rinforzo specialmente al Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenza
Tendenza20 Maggio 2026
Meteo, 23-24 maggio: weekend estivo sull'Italia. La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista nel weekend del 23-24 maggio: sole e temperature estive intorno ai 30 gradi in diverse zone. La tendenza meteo
Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!
Tendenza19 Maggio 2026
Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!
La tendenza per l'ultima parte della settimana conferma la rimonta dell'alta pressione con riscaldamento più evidente al Centro-Nord e Sardegna.
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
Tendenza18 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Maggio ore 12:34

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154