Meteo: fase turbolenta ai titoli di coda! L'alta pressione torna a dominare

La lunga fase turbolenta, spesso piovosa e insolitamente fredda, che ha segnato buona parte del mese di maggio sull’Italia, sta per chiudersi definitivamente. Fino alla giornata odierna - mercoledì 20 maggio -, ultimi strascichi di instabilità, associati alla coda di un’altra debole perturbazione atlantica (la n.10) in transito sull’Europa centrale: il suo passaggio innescherà una vivace ventilazione di Maestrale fino alle estreme regioni meridionali, che contribuirà a mantenere le temperature ancora poco inferiori alla norma.

Per la seconda parte della settimana, invece, si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione, destinata ad allungarsi dall’Africa nord-occidentale fino all’Europa centrale, abbracciando anche il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. Inizialmente ancora ai margini rimarranno le regioni adriatiche e meridionali, esposte ad un flusso più temperato settentrionale.

Le temperature subiranno un progressivo incremento, fino a portarsi ovunque al di sopra della norma entro la fine della settimana. Tra venerdì 22 e domenica 24 non si escludono picchi fino a sfiorare i 30 gradi. Secondo le attuali proiezioni a più lungo termine, l’assaggio d’estate potrebbe prolungarsi fino a fine maggio, con precipitazioni quasi del tutto assenti e caldo anomalo che potrebbe spingersi oltre la soglia dei 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 20 maggio

Tempo inizialmente soleggiato sulla maggioranza delle regioni, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna nord-occidentale, alta Toscana e Calabria tirrenica e un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra Lombardia orientale e Triveneto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, accompagnata da isolati rovesci o brevi temporali su quelli alpini e prealpini centro orientali, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, più occasionalmente su quelli appenninici e alpini piemontesi.

Temperature massime quasi ovunque in crescita, nella norma o di poco al di sopra al Nord e sulla Sardegna dove si toccheranno i 25-26 gradi; ancora poco al di sotto al Sud. Venti moderati o tesi di Maestrale su mari e regioni meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 21 maggio

Generali condizioni di tempo soleggiato. Da segnalare il passaggio di modeste velature al Nord e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, ad evoluzione diurna, attorno ai rilievi, in parziale sconfinamento verso i settori tirrenici peninsulari: nel pomeriggio occasionali e brevi acquazzoni nelle zone interne del basso Lazio e lungo l’Appennino calabro-lucano.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 20 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti moderati o tesi settentrionali su regioni e mari del Centro-Sud, che risulteranno a tratti mossi, fino a molto mosso lo Ionio al largo.